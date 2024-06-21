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В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 21.06.2024 (обновлено: 17:17 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/obstrel-1954574496.html
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле - РИА Новости, 21.06.2024
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле
Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:03
2024-06-21T17:17
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в своём Telegram-канале.Ранее Колягин заявлял о повреждении жилого дома в Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ."По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома, а также повреждена газовая труба", - написал Колягин.По его словам, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html
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первомайск
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первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле

Мэр: в Первомайске частично обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле

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Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в своём Telegram-канале.
Ранее Колягин заявлял о повреждении жилого дома в Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ.
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При обстреле Шебекино пострадал мужчина
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"По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома, а также повреждена газовая труба", - написал Колягин.
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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