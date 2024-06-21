https://ria.ru/20240621/obstrel-1954574496.html

В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле

В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле - РИА Новости, 21.06.2024

В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле

Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:03

2024-06-21T17:03

2024-06-21T17:17

специальная военная операция на украине

первомайск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в своём Telegram-канале.Ранее Колягин заявлял о повреждении жилого дома в Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ."По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома, а также повреждена газовая труба", - написал Колягин.По его словам, информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html

https://ria.ru/20240615/shebekino-1953063391.html

первомайск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия