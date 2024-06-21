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В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле - РИА Новости, 21.06.2024
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле
Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:03
2024-06-21T17:03
2024-06-21T17:17
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Стена многоэтажного дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, частично обрушилась, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в своём Telegram-канале.Ранее Колягин заявлял о повреждении жилого дома в Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ."По предварительной информации, в результате удара ВСУ произошло частичное обрушение стены многоквартирного дома, а также повреждена газовая труба", - написал Колягин.По его словам, информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Первомайске в ЛНР обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле
Мэр: в Первомайске частично обрушилась стена дома, поврежденного при обстреле