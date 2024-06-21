https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html
"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии
"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии - РИА Новости, 21.06.2024
"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии
Летняя кампания в зоне специальной военной операции продолжает набирать обороты. Украинские силы пытаются вытеснить ВС России, однако армия держит оборону и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:08
специальная военная операция на украине
безопасность
марьинка (днр)
волчанск
работино
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне специальной военной операции продолжает набирать обороты. Украинские силы пытаются вытеснить ВС России, однако армия держит оборону и наступает на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Дроны повсюдуХарьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города. На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десятка населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.ВСУ перебросили на север подразделения с других направлений, а также резервы из тыла. Сюда перевели наиболее боеспособные и мотивированные соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 47-ю бригаду "Магура", 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком.Сейчас ожесточенные бои идут в центральной части Волчанска и у населенного пункта Глубокое под Липцами. Украинские войска пытаются завладеть инициативой, постоянно контратакуют, однако безуспешно. Российские подразделения активно используют воздушную разведку и бьют по выявленным целям.ВСУ массированно применяют FPV-дроны."Это особенно опасно в момент ротации, подвоза на позиции воды, продуктов и боеприпасов, — рассказывает военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Орк. — Враг пытается подловить наш транспорт и не жалеет дронов на это. Все передвижения — в темное время суток. Однако и здесь не без проблем — из-за дистанционного минирования с беспилотников. Впрочем, эта тактика не дает им решающего преимущества".Среди ценных целей, уничтоженных в последние дни на этом направлении, — РСЗО HIMARS американского производства. Малые габариты и высокая мобильность серьезно затрудняют поражение этих, безусловно, очень эффективных систем. За все время накрыли лишь несколько единиц.Наступление по всем направлениямНа Донецком направлении ВСУ сидят в глухой обороне, но фронт западнее Авдеевки продолжает двигаться. Россияне уже вышли на рубеж Уманское — Нетайлово.Основные бои в данный момент — за Яснобродовку и Новоселовку Первую. Передовые российские части пытаются отбросить противника за Карловское водохранилище.Севернее, в районе Очеретино, — крупное наступление на населенные пункты Сокол, Архангельское и Новоалександровку. Конечной целью здесь могут стать Мирноград, где расположен один из аэродромов ВСУ, а также Покровск — северный фланг украинской обороны по линии Покровск — Селидово — Курахово.На Курахово, крупный логистический центр ВСУ, россияне идут от Марьинки. Заняли Георгиевку, достигли окраин Максимильяновки. До Курахово отсюда семь километров. Одновременно со стороны Марьинки, Старомихайловки и Невельского передовые подразделения атакуют Красногоровку. Бои уже в самом поселке.Под Часовым Яром обстановка в целом прежняя. Штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал продолжается. На прошлой неделе там подняли российский флаг, но до контроля над всем городом еще далеко.Освобождение Часова Яра откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.На Угледарском участке российские части стремятся перерезать важную трассу со стороны Марьинки, для чего освободили села Новомихайловка и Парасковиевка. Это позволит выйти на Угледар с северо-востока.Штурм этого находящегося на возвышенности города с юга ранее к серьезным успехам не привел. Как и на севере, противник широко применяет здесь FPV-дроны. От удара одного из них в конце прошлой недели под Угледаром погиб военкор News.ru Никита Цицаги.Бои под Нью-ЙоркомНа Сватово-Купянском направлении без изменений: украинцы усиленно окапываются, ожидая наступления. На Торецком же участке есть продвижение — от бывшего контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" до восточной окраины поселка Пивничное. Россияне заняли насосную станцию и пару километров железной дороги. Также сообщается об изменении линии фронта у населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).На Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает то, что ВСУ захватили в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи Урожайного и Старомайорского. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде. Однако украинцы продолжают цепляться за руины.На Запорожском направлении противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупными войсковыми формированиями: местность равнинная, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.На Херсонском направлении ВСУ ежедневно запускают десятки FPV-дронов. На днях один из таких врезался в жилую многоэтажку в Новой Каховке. На мосту через канал между Каховкой и Васильевкой украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья из Запорожской области. Сын погиб, отца с контузией доставили в больницу.В целом, судя по обстановке на фронтах, можно сделать вывод о попытках Киева выравнять свое отставание по артиллерии и авиации за счет массированного применения дронов-камикадзе. На это работает вся уцелевшая украинская оборонка, к тому же помогают западные союзники. В России тоже не сидят сложа руки. По всей видимости, тот, кто найдет универсальный способ борьбы с этой угрозой, и станет главным "законодателем мод" в военной науке XXI века.
https://ria.ru/20240620/poteri-1954286985.html
https://ria.ru/20240614/rasshirenie-1952958243.html
https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, марьинка (днр), волчанск, работино, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Марьинка (ДНР), Волчанск, Работино, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне специальной военной операции продолжает набирать обороты. Украинские силы пытаются вытеснить ВС России, однако армия держит оборону и наступает на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.
Харьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города. На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десятка населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.
ВСУ перебросили на север подразделения с других направлений, а также резервы из тыла. Сюда перевели наиболее боеспособные и мотивированные соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 47-ю бригаду "Магура", 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком.
Сейчас ожесточенные бои идут в центральной части Волчанска и у населенного пункта Глубокое под Липцами. Украинские войска пытаются завладеть инициативой, постоянно контратакуют, однако безуспешно. Российские подразделения активно используют воздушную разведку и бьют по выявленным целям.
ВСУ массированно применяют FPV-дроны.
"Это особенно опасно в момент ротации, подвоза на позиции воды, продуктов и боеприпасов, — рассказывает военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Орк. — Враг пытается подловить наш транспорт и не жалеет дронов на это. Все передвижения — в темное время суток. Однако и здесь не без проблем — из-за дистанционного минирования с беспилотников. Впрочем, эта тактика не дает им решающего преимущества".
Среди ценных целей, уничтоженных в последние дни на этом направлении, — РСЗО HIMARS американского производства. Малые габариты и высокая мобильность серьезно затрудняют поражение этих, безусловно, очень эффективных систем. За все время накрыли лишь несколько единиц.
Наступление по всем направлениям
На Донецком направлении ВСУ сидят в глухой обороне, но фронт западнее Авдеевки продолжает двигаться. Россияне уже вышли на рубеж Уманское — Нетайлово.
Основные бои в данный момент — за Яснобродовку и Новоселовку Первую. Передовые российские части пытаются отбросить противника за Карловское водохранилище.
Севернее, в районе Очеретино, — крупное наступление на населенные пункты Сокол, Архангельское и Новоалександровку. Конечной целью здесь могут стать Мирноград, где расположен один из аэродромов ВСУ, а также Покровск — северный фланг украинской обороны по линии Покровск — Селидово — Курахово.
На Курахово, крупный логистический центр ВСУ, россияне идут от Марьинки. Заняли Георгиевку, достигли окраин Максимильяновки. До Курахово отсюда семь километров. Одновременно со стороны Марьинки, Старомихайловки и Невельского передовые подразделения атакуют Красногоровку. Бои уже в самом поселке.
Под Часовым Яром обстановка в целом прежняя. Штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал продолжается. На прошлой неделе там подняли российский флаг, но до контроля над всем городом еще далеко.
Освобождение Часова Яра откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.
На Угледарском участке российские части стремятся перерезать важную трассу со стороны Марьинки, для чего освободили села Новомихайловка и Парасковиевка. Это позволит выйти на Угледар с северо-востока.
Штурм этого находящегося на возвышенности города с юга ранее к серьезным успехам не привел. Как и на севере, противник широко применяет здесь FPV-дроны. От удара одного из них в конце прошлой недели под Угледаром погиб военкор News.ru Никита Цицаги.
На Сватово-Купянском направлении без изменений: украинцы усиленно окапываются, ожидая наступления. На Торецком же участке есть продвижение — от бывшего контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" до восточной окраины поселка Пивничное. Россияне заняли насосную станцию и пару километров железной дороги. Также сообщается об изменении линии фронта у населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).
На Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает то, что ВСУ захватили в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи Урожайного и Старомайорского. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде. Однако украинцы продолжают цепляться за руины.
На Запорожском направлении противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупными войсковыми формированиями: местность равнинная, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.
На Херсонском направлении ВСУ ежедневно запускают десятки FPV-дронов. На днях один из таких врезался в жилую многоэтажку в Новой Каховке. На мосту через канал между Каховкой и Васильевкой украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья из Запорожской области. Сын погиб, отца с контузией доставили в больницу.
В целом, судя по обстановке на фронтах, можно сделать вывод о попытках Киева выравнять свое отставание по артиллерии и авиации за счет массированного применения дронов-камикадзе. На это работает вся уцелевшая украинская оборонка, к тому же помогают западные союзники. В России тоже не сидят сложа руки. По всей видимости, тот, кто найдет универсальный способ борьбы с этой угрозой, и станет главным "законодателем мод" в военной науке XXI века.