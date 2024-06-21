https://ria.ru/20240621/obstanovka-1954300832.html

"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии

"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии - РИА Новости, 21.06.2024

"Один удар — одна цель". ВСУ нашли как ответить на отставание в артиллерии

Летняя кампания в зоне специальной военной операции продолжает набирать обороты. Украинские силы пытаются вытеснить ВС России, однако армия держит оборону и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:00

2024-06-21T08:08

специальная военная операция на украине

безопасность

марьинка (днр)

волчанск

работино

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне специальной военной операции продолжает набирать обороты. Украинские силы пытаются вытеснить ВС России, однако армия держит оборону и наступает на других направлениях. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Дроны повсюдуХарьковский участок линии боевого соприкосновения по-прежнему самый горячий. Десятого мая группировка "Север" перешла здесь в наступление по двум направлениям — на Волчанск и Липцы, важные логистические узлы. Там же находились позиции артиллерии ВСУ, обстреливающей российские города. На первых порах вэсэушники, явно деморализованные точными попаданиями гаубиц и дронов, практически не оказывали сопротивления. За несколько дней россияне освободили более десятка населенных пунктов. Однако потом темпы снизились.ВСУ перебросили на север подразделения с других направлений, а также резервы из тыла. Сюда перевели наиболее боеспособные и мотивированные соединения, включая элитные 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригаду морской пехоты, 47-ю бригаду "Магура", 71-ю егерскую бригаду, а также подразделения охраны Генштаба. Ради этой передислокации оголили участки фронта под Херсоном, Часовым Яром, Работино и Донецком.Сейчас ожесточенные бои идут в центральной части Волчанска и у населенного пункта Глубокое под Липцами. Украинские войска пытаются завладеть инициативой, постоянно контратакуют, однако безуспешно. Российские подразделения активно используют воздушную разведку и бьют по выявленным целям.ВСУ массированно применяют FPV-дроны."Это особенно опасно в момент ротации, подвоза на позиции воды, продуктов и боеприпасов, — рассказывает военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Орк. — Враг пытается подловить наш транспорт и не жалеет дронов на это. Все передвижения — в темное время суток. Однако и здесь не без проблем — из-за дистанционного минирования с беспилотников. Впрочем, эта тактика не дает им решающего преимущества".Среди ценных целей, уничтоженных в последние дни на этом направлении, — РСЗО HIMARS американского производства. Малые габариты и высокая мобильность серьезно затрудняют поражение этих, безусловно, очень эффективных систем. За все время накрыли лишь несколько единиц.Наступление по всем направлениямНа Донецком направлении ВСУ сидят в глухой обороне, но фронт западнее Авдеевки продолжает двигаться. Россияне уже вышли на рубеж Уманское — Нетайлово.Основные бои в данный момент — за Яснобродовку и Новоселовку Первую. Передовые российские части пытаются отбросить противника за Карловское водохранилище.Севернее, в районе Очеретино, — крупное наступление на населенные пункты Сокол, Архангельское и Новоалександровку. Конечной целью здесь могут стать Мирноград, где расположен один из аэродромов ВСУ, а также Покровск — северный фланг украинской обороны по линии Покровск — Селидово — Курахово.На Курахово, крупный логистический центр ВСУ, россияне идут от Марьинки. Заняли Георгиевку, достигли окраин Максимильяновки. До Курахово отсюда семь километров. Одновременно со стороны Марьинки, Старомихайловки и Невельского передовые подразделения атакуют Красногоровку. Бои уже в самом поселке.Под Часовым Яром обстановка в целом прежняя. Штурм восточных окраин с постепенным охватом микрорайона Канал продолжается. На прошлой неделе там подняли российский флаг, но до контроля над всем городом еще далеко.Освобождение Часова Яра откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг последней линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск.На Угледарском участке российские части стремятся перерезать важную трассу со стороны Марьинки, для чего освободили села Новомихайловка и Парасковиевка. Это позволит выйти на Угледар с северо-востока.Штурм этого находящегося на возвышенности города с юга ранее к серьезным успехам не привел. Как и на севере, противник широко применяет здесь FPV-дроны. От удара одного из них в конце прошлой недели под Угледаром погиб военкор News.ru Никита Цицаги.Бои под Нью-ЙоркомНа Сватово-Купянском направлении без изменений: украинцы усиленно окапываются, ожидая наступления. На Торецком же участке есть продвижение — от бывшего контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" до восточной окраины поселка Пивничное. Россияне заняли насосную станцию и пару километров железной дороги. Также сообщается об изменении линии фронта у населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).На Времьевском выступе, границе Запорожской области и ДНР, группировка "Восток" постепенно возвращает то, что ВСУ захватили в прошлогоднем контрнаступлении. Бои идут вблизи Урожайного и Старомайорского. Обороняться здесь сложно, так как эти села разрушены до фундамента. Укрыться от плотного артиллерийского огня или дронов-охотников практически негде. Однако украинцы продолжают цепляться за руины.На Запорожском направлении противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупными войсковыми формированиями: местность равнинная, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.На Херсонском направлении ВСУ ежедневно запускают десятки FPV-дронов. На днях один из таких врезался в жилую многоэтажку в Новой Каховке. На мосту через канал между Каховкой и Васильевкой украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала семья из Запорожской области. Сын погиб, отца с контузией доставили в больницу.В целом, судя по обстановке на фронтах, можно сделать вывод о попытках Киева выравнять свое отставание по артиллерии и авиации за счет массированного применения дронов-камикадзе. На это работает вся уцелевшая украинская оборонка, к тому же помогают западные союзники. В России тоже не сидят сложа руки. По всей видимости, тот, кто найдет универсальный способ борьбы с этой угрозой, и станет главным "законодателем мод" в военной науке XXI века.

https://ria.ru/20240620/poteri-1954286985.html

https://ria.ru/20240614/rasshirenie-1952958243.html

https://ria.ru/20240620/bespilotniki-1954132240.html

марьинка (днр)

волчанск

работино

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, марьинка (днр), волчанск, работино, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины