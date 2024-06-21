https://ria.ru/20240621/obman-1954526079.html

"Отличный финт". Французский разведчик раскрыл обман Украины

"Отличный финт". Французский разведчик раскрыл обман Украины - РИА Новости, 21.06.2024

"Отличный финт". Французский разведчик раскрыл обман Украины

Украина обманывала весь мир, виня Россию в блокировке вывоза своего зерна, заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

2024-06-21T15:10

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина обманывала весь мир, виня Россию в блокировке вывоза своего зерна, заявил бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе в интервью Club des Vigilants."Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось пять процентов, а все остальное шло в западные страны. Отличный финт!" — сообщил эксперт.Как указал Жюйе, киевские власти обвиняли Россию в блокировке поставок зерна бедным странам, но на самом деле это зерно даже и не принадлежало украинцам, а американским компаниям, и его продавали в западные страны.Зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.В августе прошлого года Военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и Южного. В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240621/ugroza-1954516836.html

https://ria.ru/20240621/oruzhie-1954430750.html

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украина, россия, черное море, владимир путин, оон, брикс, в мире, политика