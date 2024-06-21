https://ria.ru/20240621/noutbuk-1954558801.html

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 16: рабочая станция в изящном корпусе

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 16: рабочая станция в изящном корпусе - РИА Новости, 21.06.2024

Обзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 16: рабочая станция в изящном корпусе

Может ли ноутбук в свойственном бизнес-классу тонком и легком корпусе быть достаточно производительным для творческих специалистов, а также подходить для игр и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:34

2024-06-21T16:34

2024-06-21T16:34

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технологии

наука

honor

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Может ли ноутбук в свойственном бизнес-классу тонком и легком корпусе быть достаточно производительным для творческих специалистов, а также подходить для игр и других развлечений? Может, решили в HONOR, создав MagicBook Pro 16 (про 16) - первую модель новой серии MagicBook Pro. С новинкой познакомимся в обзоре РИА Новости. ДизайнHONOR MagicBook Pro 16 и легкий, и отличается интересным внешним видом. При диагонали дисплея в 16 дюймов ноутбук весит (без блока питания) — 1,79 килограмма, то есть в рюкзаке или сумке он не будет обременительной ношей.В HONOR старались сделать дизайн MagicBook Pro 16 свежим, но не отказались от строгих линий. Среди материалов в корпусе преобладает металл: ноутбук доступен в двух цветах - белом и фиолетовом, причем оба они выполнены по технологии 3D-окрашивания, с необычными градиентами и переходами оттенков. Понравилось и матовое покрытие — крайне практичное, на нем не задерживаются разводы и отпечатки пальцев.Кстати, конструкция шарниров крышки ноутбука такова, что она может раскрываться относительно шасси на 180 градусов — удобство этого решения можно оценить, например, когда работаешь лежа. Все та же крышка проходит тест открытия одной рукой, для некоторых это важная характеристика ноутбука.Дисплей16-дюймовая матрица лэптопа получила название HONOR FullView 16 (полный обзор), где 16 — диагональ экрана. Технически это IPS-панель (экранная технология для жидкокристаллических дисплеев) с разрешением 3072 x 1920 пикселей, яркостью 500 нит, частотой обновления до 165 герц и временем отклика 3 мс. Последние две характеристики оценят поклонники киберспортивных игр, когда скорость реакции экрана и пользователя имеют решающее значение.Тонкие боковые рамки экрана всего по 2,36 миллиметра, что позволило получить полезную площадь в 93%. Соотношение сторон составляет 16:10, что удобно для работы с офисными приложениями, поскольку позволяет видеть больше контента без прокрутки. В то же время охват 100% палитры DCI-P3 (цветовое пространство) и 100% sRGB (стандарт представления цветового спектра) в сочетании с точной калибровкой с отклонением цвета ΔE<0,5 позволяют использовать ноутбук профессионалам креативных индустрий для работы с двухмерной и трехмерной графиков, фотографиями, монтажом видео.Использование IPS-панели дает несколько преимущество над модными OLED (органический светодиод) - во-первых, это "правильная" цветопередача без перекосов в слишком насыщенные оттенки. Во-вторых, IPS лишен ШИМ-пульсации, а значит глазам пользователя будет комфортно. Экран MagicBook Pro 16 получил два сертификата TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд) по снижению уровня синего и по отсутствию мерцания.У матрицы матовое антибликовое покрытие — вместе с высокой пиковой яркостью это позволяет работать на MagicBook Pro 16 даже под прямыми солнечными лучами. Есть тут и функция "динамическая яркость", которая перешла в ноутбуки из флагманских смартфонов HONOR. За счет регулирования интенсивности подсветки происходит имитация естественного освещения и снижает напряжение глазных мышц при длительной работе. А режим электронной книги переключает цветопередачу на оттенки серого, что позволяет комфортно читать книги и длинные тексты с экрана ноутбука.Управление и набор текстаHONOR MagicBook Pro 16 получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком. Есть тут и двухуровневая подсветка, которая поддерживает автоматическую работу благодаря датчику освещения. Это удобная короткоходная клавиатура, на которой с комфортом можно работать с большими массивами данных. В правом верхнем углу клавиатуры расположена клавиша включения со встроенным сканером отпечатков.Крупный тачпад удобен для управления и поддерживает множество жестов. Интегрированные клавиши нажимаются с громким щелчком.Производительность, порты, коммуникации и звукHONOR MagicBook Pro 16 получил процессор Intel Core Ultra 5 125H с поддержкой технологий искусственного интеллекта на уровне платформы. Чипсет состоит из четырех производительных, восьми эффективных и двух энергоэффективных ядер. Максимальная частота — до 4,5 гигагерца. За работу с графикой отвечает мощный интегрированный графический сопроцессор Intel Arc (Интел Арк) с поддержкой трассировки лучей.Эта связка обеспечивает высокую производительность в различных рабочих задачах, что позволяет, например, контентмейкерам эффективно использовать требовательные профессиональные приложения. А мощности графической подсистемы достаточно для игр, включая PUBG (PlayerUnknown’s BattleGrounds - Поля сражений неизвестного игрока), League of legends (Лига легенд) и других популярных проектов.24 гигабайта быстрой оперативной памяти LPDDR5x (ЛПДДР5х) хватит, например, при обработке большого количества изображений или редактирования 4K-видео. Для хранения данных MagicBook Pro 16 оснащен быстрым PCIe (твердотельный накопитель) 4.0 SSD-накопителем емкостью 1 терабайт. В недрах ноутбука скрывается и второй слот.Для охлаждения компонентов в MagicBook Pro 16 использовали систему с множеством теплотрубок и двумя вентиляторами. Ее работа не напрягает слух — даже под нагрузкой ноутбук не издает звук выше 50 децибел. Но важнее то, что HONOR удалось сделать охлаждение эффективным. Так, при включенном производительном профиле и энергозатратной задаче, вроде 3D-рендеринга, поверхность корпуса выше 47 градусов по Цельсию не разогревалась.Крупной рабочей станции, которая по сути альтернатива стационарному ПК, нужен полноценный набор портов. На левом торце находятся аудиоразъем, один USB-C (юсби-си) 3.2 Gen (джен).2 и один USB-C Thunderbolt 4 (юсби-си тхундерболт). Сзади — HDMI 2.0 (ХДМИ), два USB-A 3.2 Gen.1 и разъем питания. Хотелось бы, конечно, видеть слот под карту памяти и кенсингтонский замок, но их тут нет.Беспроводной адаптер поддерживает вайфай 6 и блютус 5.3. Модель оснащена тройной антенной, которая обеспечивает подключение к сети на 360 градусов без "мертвых зон" и помогает ловить сигнал на расстоянии до 360 метров.Что нечасто встречаешь среди ноутбуков, так это настолько продуманную аудиосистему — HONOR MagicBook Pro 16 поддерживает пространственное аудио с объемным звуком. Аудиосистему с шестью динамиками назвали HONOR Spatial Audio (пространственное аудио).Софт"Из коробки" лэптоп работает на лицензионной версии Windows 11 – операционная система, которая не нуждается в особом представлении. HONOR по традиции интегрировал и свое фирменное ПО. Наример, пользователю доступны утилиты HONOR Device Clone (Онор клонирование устройства) для быстрой миграции со старого ноутбука и экосистемная технология HONOR Share (Онор делиться) для быстрого обмена файлами между устройствами бренда.АвтономностьНоутбук получил крупный аккумулятор объемом 75 ватт-часов. Конечная автономность в немалой степени зависит от настроек экрана — при 55% уровня подсветки и 60 герц, ноутбук без подзарядки проработал в офисном сценарии более 10 часов. Если же выкрутить подсветку на максимум и использовать 165-гц обновление экрана, то этот показатель снизится.Заряжать MagicBook Pro 16 можно любой совместимой зарядкой по USB-C, но в этом случае не будет доступен производительный профиль энергопотребления. Его можно включить при использовании комплектного блока питания мощностью 135 ватт.ИтогоУ HONOR получился сбалансированный ноутбук, который подходит для любого сценария использования, включая даже обработку графики и игры. При всем этом, модель оказалось легкой для своих габаритов и с тихим охлаждением, что многим пользователям важно.HONOR MagicBook Pro 16 появился в продаже 21 июня по цене 149 990 рублей в фиолетовом цвете и 154 990 рублей в белом. В период с 21 июня по 22 июля действует специальное предложение со скидкой 25 000 рублей на покупку.Информация о продавце:ООО "МВМ" 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "ЭЛКО РУС", ИНН: 5024177951, erid: F7NfYUJCUneLsWZWynvL

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ноутбуки, гаджеты, технологии, honor