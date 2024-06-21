https://ria.ru/20240621/nato-1954500027.html

В НАТО назревает раскол из-за Украины, заявили в Госдуме

В НАТО назревает раскол из-за Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.06.2024

В НАТО назревает раскол из-за Украины, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что в рядах НАТО назревает раскол из-за Украины. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:28

2024-06-21T13:28

2024-06-21T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что в рядах НАТО назревает раскол из-за Украины. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО организует военную миссию на Украине, в которой Будапешт не будет участвовать. "Былой монолитности НАТО нет. В альянсе зреет раскол из-за видения относительно украинского конфликта. Все более отчетливо видна позиция здравомыслящих и созидательных стран, таких как Венгрия, которые понимают цену мира и хотят уберечь Европу от новой мировой войны", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, теперь другие лидеры стран-участниц альянса если и не найдут в себе силы возразить и открыто перечить планам США, то хотя бы призадумаются о возможных последствиях агрессии в отношении России для своих народов. "Я не думаю, что НАТО введет свои войска на Украину, а инструкторы и натовское оружие там присутствуют еще с 2022 года. То, что их сейчас станет больше, – это непреложный факт с которым нам придется смириться и планомерно продолжать уничтожение военной приграничной структуры Украины. Для наших войск добавится сложностей, но наша общая цель от этого не изменится", - сказал Белик.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий белик, нато, россия, госдума рф