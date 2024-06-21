https://ria.ru/20240621/muzhchina-1954638145.html
В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ
Мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области при повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, его доставили в больницу,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:16
2024-06-21T22:16
2024-06-21T22:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_e2279796c1945e8a8e52816cf92e13d4.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области при повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в частном жилом доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862993_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe610c5a96ed0d785d143f6c36c40356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ
В белгородском селе Муром при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина