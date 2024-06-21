https://ria.ru/20240621/muzhchina-1954638145.html

В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при повторной атаке ВСУ

Мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области при повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, его доставили в больницу,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:16

2024-06-21T22:16

2024-06-21T22:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области при повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, его доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Село Муром Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Есть пострадавший — мужчину с ранением грудной клетки и осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в частном жилом доме выбиты окна. Также повреждена линия электропередачи.

https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины