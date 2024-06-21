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"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей - РИА Новости, 21.06.2024
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15:20 21.06.2024 (обновлено: 15:21 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mp-1954539659.html
"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей
"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей - РИА Новости, 21.06.2024
"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей
Киевские власти обманывают украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:20
2024-06-21T15:21
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киевские власти обманывают украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте, пишет Myśl Polska."Обещанная украинским государством за смерть солдата компенсация в размере 15 миллионов гривен может шокировать, поскольку она значительно отличается от такого рода компенсации в мире. За смерть своего военного родственника украинской семье обещано в 3 раза больше, чем получит американская, в 6,5 раза больше, чем российская и в 50 раз больше, чем польская семья. За 15 миллионов гривен наследники погибшего военного теоретически могут себе купить пять квартир в центре Киева. Как это возможно в стране, где средняя зарплата составляет 5385 гривен, а государство задерживает выплаты некоторым группам пенсионеров?" — удивился журналист.Обозреватель указал, что правительство Зеленского никогда не сможет выплатить такие суммы родственникам погибших украинских военных, и предупредил, что за такую ложь Киеву может грозить очередной Майдан.В конце мая пророссийское подполье предоставило РИА Новости видео, на котором украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде признался, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, а общие потери в его бригаде составляют 80 процентов погибшими, но командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240621/ugroza-1954516836.html
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в мире, польша, киев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, владимир зеленский
В мире, Польша, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Зеленский
"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей

MP: Киев обманывает украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киевские власти обманывают украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте, пишет Myśl Polska.
«
"Обещанная украинским государством за смерть солдата компенсация в размере 15 миллионов гривен может шокировать, поскольку она значительно отличается от такого рода компенсации в мире. За смерть своего военного родственника украинской семье обещано в 3 раза больше, чем получит американская, в 6,5 раза больше, чем российская и в 50 раз больше, чем польская семья. За 15 миллионов гривен наследники погибшего военного теоретически могут себе купить пять квартир в центре Киева. Как это возможно в стране, где средняя зарплата составляет 5385 гривен, а государство задерживает выплаты некоторым группам пенсионеров?" — удивился журналист.
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Обозреватель указал, что правительство Зеленского никогда не сможет выплатить такие суммы родственникам погибших украинских военных, и предупредил, что за такую ложь Киеву может грозить очередной Майдан.
В конце мая пророссийское подполье предоставило РИА Новости видео, на котором украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде признался, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, а общие потери в его бригаде составляют 80 процентов погибшими, но командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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