"Может шокировать". В Польше удивились решению украинских властей
MP: Киев обманывает украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте
© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киевские власти обманывают украинцев обещаниями высоких компенсаций за смерть на фронте, пишет Myśl Polska.
«
"Обещанная украинским государством за смерть солдата компенсация в размере 15 миллионов гривен может шокировать, поскольку она значительно отличается от такого рода компенсации в мире. За смерть своего военного родственника украинской семье обещано в 3 раза больше, чем получит американская, в 6,5 раза больше, чем российская и в 50 раз больше, чем польская семья. За 15 миллионов гривен наследники погибшего военного теоретически могут себе купить пять квартир в центре Киева. Как это возможно в стране, где средняя зарплата составляет 5385 гривен, а государство задерживает выплаты некоторым группам пенсионеров?" — удивился журналист.
Обозреватель указал, что правительство Зеленского никогда не сможет выплатить такие суммы родственникам погибших украинских военных, и предупредил, что за такую ложь Киеву может грозить очередной Майдан.
В конце мая пророссийское подполье предоставило РИА Новости видео, на котором украинский военнослужащий в приватном разговоре в поезде признался, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт, а общие потери в его бригаде составляют 80 процентов погибшими, но командование не дает забирать тела убитых, чтобы не выплачивать компенсации их родным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>