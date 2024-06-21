https://ria.ru/20240621/mozg-1954620566.html

Еще один ученый Канады заявил о загадочной болезни мозга

Еще один ученый Канады заявил о загадочной болезни мозга - РИА Новости, 21.06.2024

Еще один ученый Канады заявил о загадочной болезни мозга

Еще один ведущий ученый Канады заявил о загадочной болезни головного мозга, число заболевших которой, по его данным, составляет около 350 человек, и подтвердил, РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:59

2024-06-21T19:59

2024-06-21T19:59

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Еще один ведущий ученый Канады заявил о загадочной болезни головного мозга, число заболевших которой, по его данным, составляет около 350 человек, и подтвердил, что правительство не позволило заниматься ее исследованием, сообщает издание Guardian со ссылкой на электронные письма. В начале июня издание также со ссылкой на письма сообщило, что один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик, которым страдают более 200 человек. Култхарт написал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий запускает и/или ускоряет различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Култхарт утверждает, что это явление нелегко вписать в "поверхностные парадигмы" диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам "лазейку", чтобы закрыть для ученых возможность исследовать заболевание. "Старший канадский федеральный учёный заявил, что правительство прекратило расследование загадочного заболевания головного мозга в Нью-Брансуике, от которого, по его мнению, могло заболеть 350 человек", - пишет издание. Речь идет о профессоре Сэмюэле Вайсе, нейробиологе, работающем в канадском федеральном агентстве, ответственном за финансирование медицинских исследований. В одном из писем, адресат которых неизвестен Guardian, Вайс сначала говорит о полной готовности активизировать все ресурсы для поиска проблемы. Однако спустя время ученый принес свои извинения и заявил, что надеется, что получатель письма несильно пострадает от реакции исследователей на загадочную болезнь. По сведениям газеты, в 2021 году представители здравоохранения провинции Нью-Брансуик предупредили, что более 40 жителей страдают от неизвестного неврологического синдрома. Его симптомы были разнообразными: у некоторых пациентов начиналось слюнотечение, а у других было ощущение, будто по их коже ползают насекомые. Однако год спустя независимый комитет установил, что группе пациентов, скорее всего, был поставлен неверный диагноз и что они страдают от известных заболеваний, таких как рак и деменция, и было решено прекратить все исследования.

https://ria.ru/20240611/rak-1952137693.html

https://ria.ru/20240619/vetka-1953981372.html

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канада, в мире, наука, здоровье