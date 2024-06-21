https://ria.ru/20240621/moskva-1954558081.html

В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС

В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС

Московские власти предложили провести туристическую премию БРИКС, которую могут организовать уже в 2024 году, сообщил председатель Комитета по туризму города... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:21

2024-06-21T16:21

2024-06-21T16:21

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бразилия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московские власти предложили провести туристическую премию БРИКС, которую могут организовать уже в 2024 году, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Мы предлагаем участникам подумать о туристической премии БРИКС, которую вместе с поддержкой коллег из министерства экономического развития попробуем организовать уже в этом году", - сказал Козлов во время пленарной сессии первого туристического форума БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20240621/mer-1954528781.html

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россия, москва, бразилия, брикс, общество