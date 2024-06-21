https://ria.ru/20240621/moskva-1954558081.html
В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС
В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС
Московские власти предложили провести туристическую премию БРИКС, которую могут организовать уже в 2024 году, сообщил председатель Комитета по туризму города... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:21
2024-06-21T16:21
2024-06-21T16:21
туризм
россия
москва
бразилия
брикс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953732796_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_87e96dd66f188bbdfe8f3a62b8669033.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московские власти предложили провести туристическую премию БРИКС, которую могут организовать уже в 2024 году, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Мы предлагаем участникам подумать о туристической премии БРИКС, которую вместе с поддержкой коллег из министерства экономического развития попробуем организовать уже в этом году", - сказал Козлов во время пленарной сессии первого туристического форума БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в том числе совещание в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20240621/mer-1954528781.html
https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html
россия
москва
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953732796_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_289058d9f9b3a930ea76d88433a94c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, бразилия, брикс, общество
Туризм, Россия, Москва, Бразилия, БРИКС, Общество
В Москве предложили провести туристическую премию БРИКС
Власти Москвы предложили провести туристическую премию БРИКС в 2024 году