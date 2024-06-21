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В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро - РИА Новости, 21.06.2024
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13:48 21.06.2024 (обновлено: 13:49 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/moskva-1954508396.html
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро
Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:48
2024-06-21T13:49
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД. "Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена", - говорится в сообщении. Пассажир перемещался по радиальной станции "Павелецкая" в обнаженном виде, был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанный рассказал, что является "блогером и подобным образом хотел привлечь к себе внимание". В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро

На "Павелецкой" линии метро задержали блогера, разгуливавшего в обнаженном виде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД.
«
"Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Пассажир перемещался по радиальной станции "Павелецкая" в обнаженном виде, был задержан и доставлен в отдел полиции.
Задержанный рассказал, что является "блогером и подобным образом хотел привлечь к себе внимание".
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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