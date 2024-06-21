https://ria.ru/20240621/moskva-1954508396.html
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро
Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:48
2024-06-21T13:48
2024-06-21T13:49
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД. "Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена", - говорится в сообщении. Пассажир перемещался по радиальной станции "Павелецкая" в обнаженном виде, был задержан и доставлен в отдел полиции. Задержанный рассказал, что является "блогером и подобным образом хотел привлечь к себе внимание". В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
https://ria.ru/20240119/metro-1922275115.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, разгуливавшего в обнаженном виде в метро
На "Павелецкой" линии метро задержали блогера, разгуливавшего в обнаженном виде
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 26-летнего блогера, разгуливавшего в обнаженном виде на Замоскворецкой линии метро Москвы, заведено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе московского главка МВД.
«
"Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан безработный 26-летний житель столицы, подозреваемый в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Пассажир перемещался по радиальной станции "Павелецкая" в обнаженном виде, был задержан и доставлен в отдел полиции.
Задержанный рассказал, что является "блогером и подобным образом хотел привлечь к себе внимание".
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".