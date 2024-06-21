https://ria.ru/20240621/moskva-1954486028.html

В Москве в пятницу ожидается усиление ветра

В Москве в пятницу ожидается усиление ветра - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве в пятницу ожидается усиление ветра

В Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:53

2024-06-21T12:53

2024-06-21T12:53

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 21 июня в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20240621/uragan-1954427800.html

москва

россия

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр