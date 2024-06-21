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В Москве в пятницу ожидается усиление ветра - РИА Новости, 21.06.2024
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12:53 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/moskva-1954486028.html
В Москве в пятницу ожидается усиление ветра
В Москве в пятницу ожидается усиление ветра - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве в пятницу ожидается усиление ветра
В Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:53
2024-06-21T12:53
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 21 июня в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве в пятницу ожидается усиление ветра

МЧС: в Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 м/с

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево на улице Москвы
Сломанное ураганом дерево на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сломанное ураганом дерево на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве в пятницу ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, 21 июня в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают водителей парковаться вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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