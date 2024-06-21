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В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 21.06.2024
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09:11 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/moskva-1954432336.html
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гольяновский" в Центральном административном округе столицы,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:11
2024-06-21T09:11
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мосгаз
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гольяновский" в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Гольяновский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Лефортово. Работы были необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты "Мосгаза" установили шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства. "Обновленная техника имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.
https://ria.ru/20240529/proizvodstvo-1949108974.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Бирюков: в Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт "Гольяновский"

© АО "Мосгаз"Газорегуляторный пункт
Газорегуляторный пункт
© АО "Мосгаз"
Газорегуляторный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гольяновский" в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Гольяновский", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Лефортово. Работы были необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что в рамках проекта специалисты "Мосгаза" установили шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства.
"Обновленная техника имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
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