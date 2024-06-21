https://ria.ru/20240621/moshennichestvo-1954572274.html
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.06.2024
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:56
2024-06-21T16:56
2024-06-21T18:18
происшествия
москва
афк "система"
рти системы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954597477_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_7d27384f97d694382c1acddebe149630.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник."Был задержан в Москве и доставлен на допрос накануне. Задержан в рамках дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.По его словам, уголовным делом занимается МВД.Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954596794_0:361:1126:1206_1920x0_80_0_0_fd2c440b11e341c9e3a0b3f0513a60f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, афк "система", рти системы
Происшествия, Москва, АФК "Система", РТИ Системы
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве
В Москве задержали экс-главу АФК "Система" Новицкого по делу о мошенничестве
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Был задержан в Москве и доставлен на допрос накануне. Задержан в рамках дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовным делом занимается МВД.
Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".