https://ria.ru/20240621/moshennichestvo-1954572274.html

Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве

Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.06.2024

Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:56

2024-06-21T16:56

2024-06-21T18:18

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москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник."Был задержан в Москве и доставлен на допрос накануне. Задержан в рамках дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.По его словам, уголовным делом занимается МВД.Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".

https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html

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