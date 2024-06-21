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Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.06.2024
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16:56 21.06.2024 (обновлено: 18:18 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/moshennichestvo-1954572274.html
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.06.2024
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:56
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник."Был задержан в Москве и доставлен на допрос накануне. Задержан в рамках дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.По его словам, уголовным делом занимается МВД.Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
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происшествия, москва, афк "система", рти системы
Происшествия, Москва, АФК "Система", РТИ Системы
Экс-главу АФК "Система" Новицкого задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали экс-главу АФК "Система" Новицкого по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкЕвгений Новицкий
Евгений Новицкий - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Евгений Новицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя инвестиционного холдинга АФК "Система" Евгения Новицкого по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Был задержан в Москве и доставлен на допрос накануне. Задержан в рамках дела о мошенничестве", — сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовным делом занимается МВД.
Из открытых источников известно, что Новицкий занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 годы. С апреля 2019 года был первым заместителем гендиректора "Фосагро", однако после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
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