https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954557628.html

Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях - РИА Новости, 21.06.2024

Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:20

2024-06-21T16:20

2024-06-21T19:00

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля.В сообщении указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы."В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.США в прошлую среду ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.

https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954529632.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии