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Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях - РИА Новости, 21.06.2024
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16:20 21.06.2024 (обновлено: 19:00 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954557628.html
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях - РИА Новости, 21.06.2024
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:20
2024-06-21T19:00
экономика
сша
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля.В сообщении указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы."В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.США в прошлую среду ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20240620/indeks-1954260916.html
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экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, санкции в отношении россии
Экономика, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Санкции в отношении России
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях

Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях по курсу на 13 июня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.
По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля.
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В сообщении указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы.
«
"В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.
США в прошлую среду ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.
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