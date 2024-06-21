Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях
Мосбиржа исполнит обязательства по долларам и евро в рублях по курсу на 13 июня
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Московская биржа до 28 июня исполнит обязательства по возврату участникам торгов долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, конвертировав их в рубли по центральному курсу НКЦ на 13 июня, говорится в сообщении биржи.
По данным НКЦ, центральный курс на 13 июня составлял для пары доллар-рубль 89,2256 рубля, для пары евро-рубль 95,7974 рубля.
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В сообщении указывается, что Мосбиржа нацелена на надлежащее исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер в отношении группы.
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"В этой связи НКЦ принял решение об исполнении перед участниками торгов и их клиентами обязательств по возврату долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, путем конвертации указанной валюты в российские рубли. Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будет осуществлена до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - указывается в сообщении.
США в прошлую среду ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.