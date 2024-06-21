https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954541977.html

БКС не фиксирует проблем с выводом юаней с Мосбиржи

БКС не фиксирует проблем с выводом юаней с Мосбиржи - РИА Новости, 21.06.2024

БКС не фиксирует проблем с выводом юаней с Мосбиржи

Брокерская компания "БКС Мир инвестиций" не фиксирует проблем с выводом юаней с Московской биржи и со своей стороны не вводила никаких ограничений для клиентов, РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

экономика

московская биржа

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Брокерская компания "БКС Мир инвестиций" не фиксирует проблем с выводом юаней с Московской биржи и со своей стороны не вводила никаких ограничений для клиентов, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил агентству о том, что сроки вывода юаней с Московской биржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. "Никаких ограничений мы не вводили. Со своей стороны не фиксируем проблем", - сказали в пресс-службе БКС в ответ на вопрос РИА Новости о том, есть ли сложность с выводом юаней с Московской биржи.

https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954529632.html

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экономика, московская биржа, бкс мир инвестиций