https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954529632.html

Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек

Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек - РИА Новости, 21.06.2024

Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек

Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:49

2024-06-21T14:49

2024-06-21T15:02

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка."Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.

https://ria.ru/20240621/kurs-1954498360.html

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экономика, московская биржа