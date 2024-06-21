https://ria.ru/20240621/mosbirzha-1954529632.html
Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек
Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек - РИА Новости, 21.06.2024
Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек
Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:49
2024-06-21T14:49
2024-06-21T15:02
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка."Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Расчеты в китайских юанях на Мосбирже проходят без задержек
Мосбиржа: расчеты в китайских юанях проходят штатно, задержек не наблюдается
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме, задержек с операциями по списанию и зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается, сообщила РИА Новости торговая площадка.
"Расчеты в китайских юанях на Московской бирже проходят в штатном режиме. Задержек с проведением операций по списанию/зачислению средств по биржевым торгам не наблюдается", - сказали в пресс-службе биржи.
Ранее в пятницу банк "Синара" сообщил РИА Новости, что сроки вывода юаней с Мосбиржи существенно увеличились, но часть тестовых переводов в пользу банка удалось успешно провести, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о возобновлении выводов средств с брокерских счетов. В то же время в БКС РИА Новости заявили, что проблем с выводом юаней брокер не испытывает.