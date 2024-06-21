https://ria.ru/20240621/monetochka-1954576835.html
Певице Монеточке* грозит уголовное преследование
Певице Монеточке* грозит уголовное преследование - РИА Новости, 21.06.2024
Певице Монеточке* грозит уголовное преследование
Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:09
2024-06-21T17:09
2024-06-21T17:29
россия
монеточка
иноагент
шоубиз
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В ведомстве отметили, что Гырдымова*, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без соответствующих указаний."Прокуратурой города Москвы инициировано уголовное преследование Гырдымовой* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монеточка, иноагент, москва
Россия, Монеточка, иноагент, Шоубиз, Москва
Певице Монеточке* грозит уголовное преследование
Монеточке грозит уголовное преследование за уклонение от обязанностей иноагента