https://ria.ru/20240621/monetochka-1954576835.html

Певице Монеточке* грозит уголовное преследование

Певице Монеточке* грозит уголовное преследование - РИА Новости, 21.06.2024

Певице Монеточке* грозит уголовное преследование

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:09

2024-06-21T17:09

2024-06-21T17:29

россия

монеточка

иноагент

шоубиз

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В ведомстве отметили, что Гырдымова*, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без соответствующих указаний."Прокуратурой города Москвы инициировано уголовное преследование Гырдымовой* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240111/monetochka-1920676671.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монеточка, иноагент, москва