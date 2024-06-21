https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954515818.html

В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков

В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024

В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков

В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:07

2024-06-21T14:07

2024-06-21T14:07

россия

молдавия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, но и с такими перспективными рынками должны быть связаны, как и Российская Федерация, как и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза. Это направление априори, почему-то, исключается нынешним руководством молдавии из повестки дня", - сказал Песков. Он добавил, что данная тенденция не нравится большой части населения Молдавии. "Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за этим наблюдаем", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html

россия

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Наталья Макарова

россия, молдавия, москва, дмитрий песков