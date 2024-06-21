Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954515818.html
В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков
В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков
В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:07
2024-06-21T14:07
россия
молдавия
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, но и с такими перспективными рынками должны быть связаны, как и Российская Федерация, как и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза. Это направление априори, почему-то, исключается нынешним руководством молдавии из повестки дня", - сказал Песков. Он добавил, что данная тенденция не нравится большой части населения Молдавии. "Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за этим наблюдаем", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html
россия
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, москва, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Москва, Дмитрий Песков
В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков

Песков: в Молдавии есть силы, желающие развивать отношения и с Европой, и с РФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, но и с такими перспективными рынками должны быть связаны, как и Российская Федерация, как и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза. Это направление априори, почему-то, исключается нынешним руководством молдавии из повестки дня", - сказал Песков.
Он добавил, что данная тенденция не нравится большой части населения Молдавии.
"Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за этим наблюдаем", - уточнил Песков.
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС
Вчера, 13:54
 
РоссияМолдавияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала