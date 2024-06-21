В Молдавии есть силы, желающие развивать отношения с Россией, заявил Песков
Песков: в Молдавии есть силы, желающие развивать отношения и с Европой, и с РФ
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Москве знают, что в Молдавии есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы знаем, что очень много людей в этой стране считают, что страна должна развиваться во всех направлениях и что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, но и с такими перспективными рынками должны быть связаны, как и Российская Федерация, как и интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза. Это направление априори, почему-то, исключается нынешним руководством молдавии из повестки дня", - сказал Песков.
Он добавил, что данная тенденция не нравится большой части населения Молдавии.
"Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за этим наблюдаем", - уточнил Песков.