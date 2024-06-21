https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954462289.html

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:31

2024-06-21T11:31

2024-06-21T12:48

молдавия

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кишинев

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политика

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КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*."Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", — говорится в публикации.Главным переговорщиком от Кишинева назначили вице-премьера по европейской интеграции Кристину Герасимову.Как сообщал накануне портал Euractiv, парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, тем самым "устранив <...> последнее препятствие для формального начала переговоров".Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, так как эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го тянутся переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России.

https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954455007.html

https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

молдавия

кишинев

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молдавия, евросоюз, в мире, кишинев, украина, майя санду, политика