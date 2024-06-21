Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Майя Санду: подписан указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
© Фото : Президентура республики МолдоваПрезидент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. 21 июня 2024 года
© Фото : Президентура республики Молдова
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. 21 июня 2024 года
КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*.
"Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", — говорится в публикации.
Главным переговорщиком от Кишинева назначили вице-премьера по европейской интеграции Кристину Герасимову.
Как сообщал накануне портал Euractiv, парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, тем самым "устранив <...> последнее препятствие для формального начала переговоров".
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, так как эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го тянутся переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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