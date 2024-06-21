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Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
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11:31 21.06.2024 (обновлено: 12:48 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954462289.html
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:31
2024-06-21T12:48
молдавия
евросоюз
в мире
кишинев
украина
майя санду
политика
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КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*."Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", — говорится в публикации.Главным переговорщиком от Кишинева назначили вице-премьера по европейской интеграции Кристину Герасимову.Как сообщал накануне портал Euractiv, парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, тем самым "устранив &lt;...&gt; последнее препятствие для формального начала переговоров".Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, так как эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го тянутся переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России.
https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954455007.html
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молдавия, евросоюз, в мире, кишинев, украина, майя санду, политика
Молдавия, Евросоюз, В мире, Кишинев, Украина, Майя Санду, Политика
Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Майя Санду: подписан указ о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

© Фото : Президентура республики МолдоваПрезидент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. 21 июня 2024 года
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. 21 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Президентура республики Молдова
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении республики в ЕС. 21 июня 2024 года
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению республики в Евросоюз, об этом она сообщила на своей странице в Facebook*.
"Молдавия выполнила все рекомендации Европейской комиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса кандидата, 25 июня, состоится первая межправительственная конференция Молдавия — ЕС, которая ознаменует начало переговоров о вступлении", — говорится в публикации.
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Как сообщал накануне портал Euractiv, парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, тем самым "устранив <...> последнее препятствие для формального начала переговоров".
Статус страны — кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, так как эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005-го тянутся переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России.
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МолдавияЕвросоюзВ миреКишиневУкраинаМайя СандуПолитика
 
 
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