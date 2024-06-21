https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954455007.html

В Молдавии предупредили о последствиях возможного выхода из СНГ

В Молдавии предупредили о последствиях возможного выхода из СНГ - РИА Новости, 21.06.2024

В Молдавии предупредили о последствиях возможного выхода из СНГ

Потенциальный выход Молдавии из СНГ нанесет серьезный удар по местным аграриям, особенно по средним малым хозяйствам и производителям фруктов, заявил министр... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:06

2024-06-21T11:06

2024-06-21T11:06

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КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Потенциальный выход Молдавии из СНГ нанесет серьезный удар по местным аграриям, особенно по средним малым хозяйствам и производителям фруктов, заявил министр сельского хозяйства республики Владимир Боля в эфире телеканала Jurnal TV. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в содружество. "Если мы выйдем из СНГ, я сразу отвечу, кто пострадает в первую очередь. Это наши аграрии, сотни фермерских хозяйств. Особенно выход (из Содружества – ред.) сильно ударит по средним и малым хозяйствам, производителям сливы и черешни, которые ориентировались на рынок СНГ, а сейчас им непросто переходить к стандартам ЕС в части калибровки и предподготовки продукции", – сказал Боля.Глава молдавского минсельхоза раскритиковал МИД республики за то, что он медленно ведет работу по заключению прямых двухсторонних соглашений с членами СНГ. "Даже с Украиной, которая сейчас находится в процессе выхода из СНГ, в сфере сельского хозяйства и торговли мы продолжаем сотрудничать в рамках соглашений Содружества. Главе МИД Михаю Попшою необходимо вести работу по заключению прямых двусторонних соглашений, не только с Украиной, но и с другими членами СНГ, чтобы минимизировать возможные негативные последствия, если Молдавия выйдет из Содружества окончательно. За любым "геополитическим" решением политиков стоят судьбы конкретных людей и бизнеса. Нам необходимо все взвесить по вопросу о выходе Молдавии из СНГ, так как от этого решения зависит будущее многих аграриев, их семей, многих граждан", - подчеркнул Боля. На сегодняшний день кабмин Молдавии одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердилиденонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

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https://ria.ru/20240619/pmr-1953901781.html

https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923253104.html

https://ria.ru/20240607/eaes-1951325395.html

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молдавия, россия, украина, михай попшой, майя санду, снг, содружество , евросоюз