https://ria.ru/20240621/minyust-1954614819.html
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных - РИА Новости, 21.06.2024
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных
Министерство юстиции России включило канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:18
2024-06-21T19:18
2024-06-21T19:18
россия
канада
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/00/1508920067_0:529:5184:3445_1920x0_80_0_0_a9ab00ed87dbde1cad8236f1f78b7a2e.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных, сообщается на сайте ведомства. "Great Commission Media Ministries (GCMM, "Медиа Министерство Великое Поручение", "Служба СМИ миссии "Великого поручения"), Канада..., International Russian Radio & Television (IRR/TV, "Международное русское радио и телевидение"), Финляндия... Great Commission Media Ministries (GCMM, "Медиа Министерство Великое Поручение", "Служба СМИ миссии "Великого поручения"), США", - следует из перечня. Согласно законодательству, в России предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.
https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html
россия
канада
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150892/00/1508920067_173:0:4781:3456_1920x0_80_0_0_cedd0b13ebd25d88b2bd56bca6dbda13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, финляндия
Россия, Канада, Финляндия
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных
Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в перечень нежелательных