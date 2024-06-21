https://ria.ru/20240621/minyust-1954614819.html

Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных

Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных - РИА Новости, 21.06.2024

Минюст включил канадскую, американскую и финскую НПО в список нежелательных

Министерство юстиции России включило канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:18

2024-06-21T19:18

2024-06-21T19:18

россия

канада

финляндия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило канадскую, американскую и финскую неправительственные организации в перечень нежелательных, сообщается на сайте ведомства. "Great Commission Media Ministries (GCMM, "Медиа Министерство Великое Поручение", "Служба СМИ миссии "Великого поручения"), Канада..., International Russian Radio & Television (IRR/TV, "Международное русское радио и телевидение"), Финляндия... Great Commission Media Ministries (GCMM, "Медиа Министерство Великое Поручение", "Служба СМИ миссии "Великого поручения"), США", - следует из перечня. Согласно законодательству, в России предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной.

https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html

россия

канада

финляндия

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россия, канада, финляндия