https://ria.ru/20240621/minoborony-1954525742.html

ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024

ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

специальная военная операция на украине

россия

франция

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня. Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников. "Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, сша