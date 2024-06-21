Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954525742.html
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
специальная военная операция на украине
россия
франция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня. Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников. "Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

Минобороны: ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.
Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников.
"Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров", - добавили в МО РФ.
Военнослужащие экипажа танка Т-72Б3 мотострелкового соединения группировки войск Центр разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО
19 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала