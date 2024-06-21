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ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
2024-06-21T14:37
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня. Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников. "Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США
ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
Минобороны: ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.
Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции
, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США
, а также 397 беспилотников.
"Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров", - добавили в МО РФ.