https://ria.ru/20240621/minoborony-1954521304.html

ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.06.2024

ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток"

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:25

2024-06-21T14:25

2024-06-21T14:31

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ потеряли до 970 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны."Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав".

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область