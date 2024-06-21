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ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.06.2024
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14:25 21.06.2024 (обновлено: 14:31 21.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954521304.html
ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток"
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:25
2024-06-21T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ потеряли до 970 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны."Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав".
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки "Восток"

Минобороны: ВСУ потеряли до 970 военных в Запорожской области за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ потеряли до 970 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.
"Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская область
 
 
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