https://ria.ru/20240621/minoborony-1954450734.html

В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот

В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот - РИА Новости, 21.06.2024

В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:50

2024-06-21T10:50

2024-06-21T10:50

россия

андрей белоусов

максут шадаев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов и министр связи Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками спецоперации. "В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/telegrammy-1953302816.html

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россия, андрей белоусов, максут шадаев