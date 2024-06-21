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В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот - РИА Новости, 21.06.2024
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:50
2024-06-21T10:50
2024-06-21T10:50
россия
андрей белоусов
максут шадаев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов и министр связи Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками спецоперации. "В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован", - говорится в сообщении.
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россия, андрей белоусов, максут шадаев
Россия, Андрей Белоусов, Максут Шадаев
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
Белоусов: оформление льгот для военных должно быть упрощено и автоматизировано
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов и министр связи Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками спецоперации.
"В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован", - говорится в сообщении.