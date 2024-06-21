Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954450734.html
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот - РИА Новости, 21.06.2024
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:50
2024-06-21T10:50
россия
андрей белоусов
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881896940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7356e3d8f51e877757118141975ea7bf.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов и министр связи Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками спецоперации. "В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/telegrammy-1953302816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881896940_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_4a37566dc0307a5b88a5809750d7858c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, максут шадаев
Россия, Андрей Белоусов, Максут Шадаев
В Минобороны призвали упрощенно оформлять документы для получения льгот

Белоусов: оформление льгот для военных должно быть упрощено и автоматизировано

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что процесс оформления документов для получения военнослужащими льгот и мер социальной поддержки должен быть упрощен и автоматизирован, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов и министр связи Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот участниками спецоперации.
"В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер социальной поддержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован", - говорится в сообщении.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Белоусов направил телеграммы полкам после освобождения Старомайорского
17 июня, 02:10
 
РоссияАндрей БелоусовМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала