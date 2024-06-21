https://ria.ru/20240621/minoborony-1954450002.html

Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО

Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО - РИА Новости, 21.06.2024

Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО

Главы Минобороны и Минцифры РФ Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:47

2024-06-21T10:47

2024-06-21T10:47

россия

андрей белоусов

максут шадаев

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры РФ Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всеми участниками специальной военной операции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/primore-1954155459.html

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россия, андрей белоусов, максут шадаев