Рейтинг@Mail.ru
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954450002.html
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО - РИА Новости, 21.06.2024
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО
Главы Минобороны и Минцифры РФ Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:47
2024-06-21T10:47
россия
андрей белоусов
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_cc2ee9927f573a90f480a7558ca3003d.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры РФ Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в Минобороны России. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всеми участниками специальной военной операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240620/primore-1954155459.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261507_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c48d91c4b11f5854de314c48b85c269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, максут шадаев
Россия, Андрей Белоусов, Максут Шадаев
Главы Минобороны и Минцифры обсудили подтверждение льгот для участников СВО

Белоусов и Шадаев обсудили бездокументальное подтверждение льгот участниками СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы Минобороны и Минцифры РФ Андрей Белоусов и Максут Шадаев обсудили реализацию бездокументационного подтверждения участниками СВО своих льгот, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев обсудили в военном ведомстве реализацию модели бездокументационного подтверждения льгот всеми участниками специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время посещения военного городка 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Белоусов поручил обеспечить жесткий контроль за строительством в Приморье
20 июня, 09:37
 
РоссияАндрей БелоусовМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала