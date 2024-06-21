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Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
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07:32 21.06.2024 (обновлено: 09:23 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html
Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024
Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили 114 БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:32
2024-06-21T09:23
специальная военная операция на украине
россия
черное море
краснодарский край
военно-морские силы украины
волгоградская область
безопасность
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 114 БПЛА, сообщили в Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — заявили в ведомстве.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один дрон над территорией Волгоградской области."В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — добавили в Минобороны.Перед этим кубанский оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. В Краснодаре получили повреждения здания автовокзала "Южный" и котельной, один сотрудник которой погиб.Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html
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россия, черное море, краснодарский край, военно-морские силы украины, волгоградская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Краснодарский край, Военно-морские силы Украины, Волгоградская область, Безопасность
Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников

Минобороны: над российскими регионами ночью сбили более 100 беспилотников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 114 БПЛА, сообщили в Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в ведомстве.

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Вчера, 06:57
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один дрон над территорией Волгоградской области.
«
"В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — добавили в Минобороны.
Перед этим кубанский оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. В Краснодаре получили повреждения здания автовокзала "Южный" и котельной, один сотрудник которой погиб.
Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКраснодарский крайВоенно-морские силы УкраиныВолгоградская областьБезопасность
 
 
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