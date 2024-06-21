https://ria.ru/20240621/minoborony-1954423813.html

Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.06.2024

Силы ПВО уничтожили за ночь 114 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили 114 БПЛА, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:32

2024-06-21T07:32

2024-06-21T09:23

специальная военная операция на украине

россия

черное море

краснодарский край

военно-морские силы украины

волгоградская область

безопасность

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 114 БПЛА, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в ведомстве.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один дрон над территорией Волгоградской области."В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины", — добавили в Минобороны.Перед этим кубанский оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. В Краснодаре получили повреждения здания автовокзала "Южный" и котельной, один сотрудник которой погиб.Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человека.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240621/bespilotniki-1954422212.html

https://ria.ru/20240620/energodar-1954332860.html

россия

черное море

краснодарский край

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россия, черное море, краснодарский край, военно-морские силы украины, волгоградская область, безопасность