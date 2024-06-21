https://ria.ru/20240621/minoborony-1954419891.html

В Минобороны рассказали, как зенитчики прикрывают бойцов под Авдеевкой

В Минобороны рассказали, как зенитчики прикрывают бойцов под Авдеевкой - РИА Новости, 21.06.2024

В Минобороны рассказали, как зенитчики прикрывают бойцов под Авдеевкой

Зенитчики группировки "Центр" прикрывают мотострелков от БПЛА на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:42

2024-06-21T05:42

2024-06-21T05:42

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Зенитчики группировки "Центр" прикрывают мотострелков от БПЛА на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие зенитных подразделений группировки войск "Центр" организовали воздушное прикрытие позиций российских мотострелков от разведывательных и ударных БПЛА на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации", - рассказали в военном ведомстве. Там также отметили, что расчеты ПВО круглосуточно выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных беспилотников противника. В случае визуального обнаружения летательного аппарата зенитчики "отрабатывают" по нему из всего имеющегося на вооружении арсенала. "В борьбе с воздушными целями неплохо справляются расчеты 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23, установленные на базе многоцелевого бронированного тягача и отдельного стационарного орудия. Также подразделения ПВО имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5000 метров", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954419259.html

https://ria.ru/20240527/artilleriya-1948516763.html

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