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Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед судом - РИА Новости, 21.06.2024
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16:39 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/mikhail-krug-1954564285.html
Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед судом
Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед судом - РИА Новости, 21.06.2024
Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед судом
Уже осужденный пожизненно соучастник убийства музыканта Михаила Круга член банды "Тверские волки" Александр Агеев вместе с сообщниками 25 июня снова предстанет... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:39
2024-06-21T16:39
происшествия
россия
кимры
тверь
михаил круг
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Уже осужденный пожизненно соучастник убийства музыканта Михаила Круга член банды "Тверские волки" Александр Агеев вместе с сообщниками 25 июня снова предстанет перед судом в Тверской области – по обвинению в заказных убийствах, следует из данных Калининского районного суда Тверской области. Калининский районный суд Тверской области сообщает, что в 14.30 мск 25 июня состоится открытое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении ряда лиц. Перечислены восемь обвиняемых: Александр Агеев, Дмитрий Баскаков, Александр Костенко, Михаил Желтов, Борис Ильин, Анатолий Осипов, Ярослав Соболев, Александр Ширшов. Согласно данным суда, Агеев обвиняется по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). По этой статье обвиняются еще четверо. Двоих будут судить за подстрекательство к совершению данных преступлений, еще одного – за организацию. Александр Агеев, осужденный за различные преступления пожизненно – соучастник убийства музыканта Михаила Круга в 2002 году и член банды "Тверские волки". Агеев признался в нападении на дом Круга, совершенном совместно с другим членом банды Дмитрием Веселовым, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись. Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелили. Новое уголовное дело, как рассказывали в январе 2021 года РИА Новости в СУСК, связано с четырьмя заказными убийствами банды "Тверские волки", совершенными с 2001 по 2002 год. По данным СУСК, жертвы банды - директор магазина "Автомир" в городе Кимры Тверской области, два криминальных авторитета - из Твери и Калининского района Тверской области, а также предприниматель в Торжке – последнего убил один из обвиняемых.
https://ria.ru/20240516/svo-1946411718.html
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происшествия, россия, кимры, тверь, михаил круг, александр костенко
Происшествия, Россия, Кимры, Тверь, Михаил Круг, Александр Костенко
Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед судом

Соучастник убийства Михаила Круга снова предстанет перед тверским судом 25 июня

© Фото : СУ СКР по Тверской областиАлександр Агеев показывает, как убивал бизнесмена в Кимрах
Александр Агеев показывает, как убивал бизнесмена в Кимрах - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : СУ СКР по Тверской области
Александр Агеев показывает, как убивал бизнесмена в Кимрах
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Уже осужденный пожизненно соучастник убийства музыканта Михаила Круга член банды "Тверские волки" Александр Агеев вместе с сообщниками 25 июня снова предстанет перед судом в Тверской области – по обвинению в заказных убийствах, следует из данных Калининского районного суда Тверской области.
Калининский районный суд Тверской области сообщает, что в 14.30 мск 25 июня состоится открытое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении ряда лиц. Перечислены восемь обвиняемых: Александр Агеев, Дмитрий Баскаков, Александр Костенко, Михаил Желтов, Борис Ильин, Анатолий Осипов, Ярослав Соболев, Александр Ширшов.
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Согласно данным суда, Агеев обвиняется по пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). По этой статье обвиняются еще четверо. Двоих будут судить за подстрекательство к совершению данных преступлений, еще одного – за организацию.
Александр Агеев, осужденный за различные преступления пожизненно – соучастник убийства музыканта Михаила Круга в 2002 году и член банды "Тверские волки". Агеев признался в нападении на дом Круга, совершенном совместно с другим членом банды Дмитрием Веселовым, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись. Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелили.
Новое уголовное дело, как рассказывали в январе 2021 года РИА Новости в СУСК, связано с четырьмя заказными убийствами банды "Тверские волки", совершенными с 2001 по 2002 год. По данным СУСК, жертвы банды - директор магазина "Автомир" в городе Кимры Тверской области, два криминальных авторитета - из Твери и Калининского района Тверской области, а также предприниматель в Торжке – последнего убил один из обвиняемых.
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ПроисшествияРоссияКимрыТверьМихаил КругАлександр Костенко
 
 
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