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Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках - РИА Новости, 21.06.2024
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07:38 21.06.2024 (обновлено: 15:19 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html
Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках
Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках - РИА Новости, 21.06.2024
Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках
Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:38
2024-06-21T15:19
россия
москва
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так, только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", — заявил он. "Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", — отметил Климов. Полностью интервью директора консульского департамента МИД России РИА Новости читайте на сайте Ria.ru.
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Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках

МИД: Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так, только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", — заявил он.
"Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", — отметил Климов.
Полностью интервью директора консульского департамента МИД России РИА Новости читайте на сайте Ria.ru.
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