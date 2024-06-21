https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html

Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках

Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках - РИА Новости, 21.06.2024

Россия ведет переговоры еще с девятью странами о безвизовых поездках

Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:38

2024-06-21T07:38

2024-06-21T15:19

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москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Москва в настоящее время ведет переговоры с еще девятью странами о безвизовых поездках граждан, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "В настоящее время в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в Российскую Федерацию без виз по обыкновенным паспортам. Так, только за последние четыре года были заключены и вступили в силу 15 таких соглашений", — заявил он. "Кроме того, еще с девятью государствами в настоящее время ведутся переговоры о достижении подобных договоренностей", — отметил Климов. Полностью интервью директора консульского департамента МИД России РИА Новости читайте на сайте Ria.ru.

https://ria.ru/20231022/rost-1904450205.html

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