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В МИД назвали недостаток идеи выдавать визы сразу по прилету в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
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06:40 21.06.2024 (обновлено: 06:45 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mid-1954421859.html
В МИД назвали недостаток идеи выдавать визы сразу по прилету в Россию
В МИД назвали недостаток идеи выдавать визы сразу по прилету в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД назвали недостаток идеи выдавать визы сразу по прилету в Россию
Идея выдавать визу по прилету усложняет мероприятия компетентных органов РФ, направленные на недопущение въезда нежелательных лиц в страну, сообщил в интервью... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:40
2024-06-21T06:45
россия
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Идея выдавать визу по прилету усложняет мероприятия компетентных органов РФ, направленные на недопущение въезда нежелательных лиц в страну, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Думаю, что коллеги из других заинтересованных ведомств могут подтвердить, что российская виза является не просто формальным разрешением на въезд в Российскую Федерацию за плату", - сказал Климов, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что идея выдавать визы по прилете будет использоваться в России. "В процессе ее оформления российскими компетентными органами заблаговременно проводятся мероприятия, направленные на недопущение въезда в нашу страну нежелательных лиц", - добавил он. Высокопоставленный дипломат заметил, что "введение такого порядка лишит ведомства возможности своевременно получать информацию о таких иностранцах и проводить соответствующие превентивные мероприятия в целях обеспечения национальной безопасности". "При этом необходимо иметь в виду, что иностранному гражданину, включенному в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, будет отказано в оформлении визы по прибытии без объяснения причин", - напомнил Климов. При этом он заметил, что "в результате иностранец будет вынужден вернуться, а вся ответственность за его возвращение по обратному маршруту, включая оплату административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в соответствии с действующим законодательством, будет возложена на транспортную или иную организацию, доставившую его в Российскую Федерацию". "Очевидно, что помимо серьезных имиджевых потерь, это может послужить причиной отказа в предоставлении транспортных услуг туристам, рассчитывающим на получение виз по прибытии в Российскую Федерацию", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240212/vezd-1926902520.html
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В МИД назвали недостаток идеи выдавать визы сразу по прилету в Россию

МИД: идея выдачи виз по прилету усложняет мероприятия компетентных органов РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Идея выдавать визу по прилету усложняет мероприятия компетентных органов РФ, направленные на недопущение въезда нежелательных лиц в страну, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Думаю, что коллеги из других заинтересованных ведомств могут подтвердить, что российская виза является не просто формальным разрешением на въезд в Российскую Федерацию за плату", - сказал Климов, отвечая на вопрос, какова вероятность того, что идея выдавать визы по прилете будет использоваться в России.
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"В процессе ее оформления российскими компетентными органами заблаговременно проводятся мероприятия, направленные на недопущение въезда в нашу страну нежелательных лиц", - добавил он.
Высокопоставленный дипломат заметил, что "введение такого порядка лишит ведомства возможности своевременно получать информацию о таких иностранцах и проводить соответствующие превентивные мероприятия в целях обеспечения национальной безопасности".
"При этом необходимо иметь в виду, что иностранному гражданину, включенному в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, будет отказано в оформлении визы по прибытии без объяснения причин", - напомнил Климов.
При этом он заметил, что "в результате иностранец будет вынужден вернуться, а вся ответственность за его возвращение по обратному маршруту, включая оплату административного штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей, в соответствии с действующим законодательством, будет возложена на транспортную или иную организацию, доставившую его в Российскую Федерацию".
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"Очевидно, что помимо серьезных имиджевых потерь, это может послужить причиной отказа в предоставлении транспортных услуг туристам, рассчитывающим на получение виз по прибытии в Российскую Федерацию", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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