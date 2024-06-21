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В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
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06:37 21.06.2024 (обновлено: 06:45 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mid-1954421668.html
В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию
В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию
Для реализации идеи о выдаче иностранным гражданам виз по прибытии в Россию потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, для работы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T06:37
2024-06-21T06:45
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МОСКВА, 21 июн - РИА новости. Для реализации идеи о выдаче иностранным гражданам виз по прибытии в Россию потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, для работы которых необходимо будет предусмотреть средства из государственного бюджета, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Ранее в рамках IV Российский туристического форума "Путешествуй!" был озвучен ряд инициатив, связанных с изменением российского визового законодательства. Речь, в частности, шла о предложении выдавать иностранным гражданам визы по прибытии в Российскую Федерацию. "Возможность установления нового порядка выдачи виз, предусматривающего возможность их оформления по прибытии в Российскую Федерацию, ранее уже была всесторонне изучена и проанализирована МИД России", - прокомментировал эти предложения Климов. Он заметил, что для ее реализации "потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, расположенных до пунктов пропуска через госграницу". "Для их полноценного функционирования необходимо будет предусмотреть средства из госбюджета на оплату труда штатных сотрудников, оснащение автоматизированными рабочими местами, включая техническое сопровождение, модернизацию и обеспечение защищенными каналами связи, а также на аренду рабочих площадей и мест комфортного ожидания в зоне дополнительных режимных ограничений международных аэропортов", - пояснил высокопоставленный дипломат. Он подчеркнул, что "речь идет не о разовом выделении значительной суммы, а о принятии государством на себя долгосрочных обязательств, направленных на обеспечение интересов, прежде всего, иностранных граждан". При этом Климов заявил, что "даже при выполнении вышеупомянутых требований равномерно распределить нагрузку на консульские пункты и гарантированно избежать скопления в режимных зонах очередей иностранных туристов за получением виз вряд ли удастся ввиду отсутствия возможности спрогнозировать или предугадать частоту прибытия и численность групп иностранных туристов". "На практике ситуация будет усугублена необходимостью соблюдения иностранцами всех формальностей, предусмотренных российским законодательством, таких как заполнение визовой анкеты с фотографией и предоставление основания для выдачи визы, а также полиса медицинского страхования с учетом принципа взаимности и оплаты госпошлины", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240621/mid-1954419675.html
https://ria.ru/20240613/vizy-1952539756.html
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В МИД назвали условие для реализации идеи выдачи виз по прибытии в Россию

МИД: для выдачи виз РФ при въезде потребуются круглосуточные консульские пункты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА новости. Для реализации идеи о выдаче иностранным гражданам виз по прибытии в Россию потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, для работы которых необходимо будет предусмотреть средства из государственного бюджета, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Ранее в рамках IV Российский туристического форума "Путешествуй!" был озвучен ряд инициатив, связанных с изменением российского визового законодательства. Речь, в частности, шла о предложении выдавать иностранным гражданам визы по прибытии в Российскую Федерацию.
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"Возможность установления нового порядка выдачи виз, предусматривающего возможность их оформления по прибытии в Российскую Федерацию, ранее уже была всесторонне изучена и проанализирована МИД России", - прокомментировал эти предложения Климов.
Он заметил, что для ее реализации "потребуется открытие полноценных круглосуточных консульских пунктов, расположенных до пунктов пропуска через госграницу".
"Для их полноценного функционирования необходимо будет предусмотреть средства из госбюджета на оплату труда штатных сотрудников, оснащение автоматизированными рабочими местами, включая техническое сопровождение, модернизацию и обеспечение защищенными каналами связи, а также на аренду рабочих площадей и мест комфортного ожидания в зоне дополнительных режимных ограничений международных аэропортов", - пояснил высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что "речь идет не о разовом выделении значительной суммы, а о принятии государством на себя долгосрочных обязательств, направленных на обеспечение интересов, прежде всего, иностранных граждан".
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При этом Климов заявил, что "даже при выполнении вышеупомянутых требований равномерно распределить нагрузку на консульские пункты и гарантированно избежать скопления в режимных зонах очередей иностранных туристов за получением виз вряд ли удастся ввиду отсутствия возможности спрогнозировать или предугадать частоту прибытия и численность групп иностранных туристов".
"На практике ситуация будет усугублена необходимостью соблюдения иностранцами всех формальностей, предусмотренных российским законодательством, таких как заполнение визовой анкеты с фотографией и предоставление основания для выдачи визы, а также полиса медицинского страхования с учетом принципа взаимности и оплаты госпошлины", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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