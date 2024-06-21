https://ria.ru/20240621/mid-1954419675.html

В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию - РИА Новости, 21.06.2024

В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:36

2024-06-21T05:36

2024-06-21T06:51

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА 21 июн - РИА Новости. МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин", - заявил он. "В частности, такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности, которого, по нашему мнению, необходимо и дальше последовательно придерживаться в подобных вопросах. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан", - пояснил он. Высокопоставленный дипломат добавил, что "единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать". "Кроме того, одностороннее установление безвизового режима для граждан даже немногих иностранных государств является серьезным решением, имеющим при этом необратимые последствия", - добавил он. Климов пояснил, что "такие шаги, как правило, практикуют страны так называемого "пляжного" туризма, а также страны, не играющие заметной роли на международной арене". "В случае с Россией подобное решение нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств", - заметил директор консульского департамента. Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо другие ограничения на одностороннее предоставление визовых преференций иностранным гражданам, Климов пояснил, что, "конечно, не стоит забывать о том, что практическая реализация данных инициатив также не представляется возможной в силу действующего моратория на одностороннее предоставление иностранным гражданам безвизового въезда в Российскую Федерацию или визовых льгот, введенного решением Совета безопасности Российской Федерации, - утверждено президентом России Владимиром Путиным 12 июня 2016 года". "В условиях современных тенденций развития геополитической обстановки в ближайшей и среднесрочной перспективах МИД России поддерживает позицию МВД и ФСБ России о том, что отмена вышеупомянутого моратория является преждевременной", - подчеркнул он. "Уверен, что вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации и внешнеполитических позиций нашего государства имеют безусловный приоритет над любыми возможными положительными эффектами для туриндустрии, в особенности в условиях проведения специальной военной операции", - заключил Климов.

https://ria.ru/20231120/britaniya-1910484055.html

https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html

https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)