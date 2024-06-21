Рейтинг@Mail.ru
В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 21.06.2024 (обновлено: 06:51 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mid-1954419675.html
В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию
В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию
МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:36
2024-06-21T06:51
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_0:92:2951:1752_1920x0_80_0_0_1831d08fc5200fd5134780d02a9facbe.jpg
МОСКВА 21 июн - РИА Новости. МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин", - заявил он. "В частности, такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности, которого, по нашему мнению, необходимо и дальше последовательно придерживаться в подобных вопросах. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан", - пояснил он. Высокопоставленный дипломат добавил, что "единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать". "Кроме того, одностороннее установление безвизового режима для граждан даже немногих иностранных государств является серьезным решением, имеющим при этом необратимые последствия", - добавил он. Климов пояснил, что "такие шаги, как правило, практикуют страны так называемого "пляжного" туризма, а также страны, не играющие заметной роли на международной арене". "В случае с Россией подобное решение нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств", - заметил директор консульского департамента. Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо другие ограничения на одностороннее предоставление визовых преференций иностранным гражданам, Климов пояснил, что, "конечно, не стоит забывать о том, что практическая реализация данных инициатив также не представляется возможной в силу действующего моратория на одностороннее предоставление иностранным гражданам безвизового въезда в Российскую Федерацию или визовых льгот, введенного решением Совета безопасности Российской Федерации, - утверждено президентом России Владимиром Путиным 12 июня 2016 года". "В условиях современных тенденций развития геополитической обстановки в ближайшей и среднесрочной перспективах МИД России поддерживает позицию МВД и ФСБ России о том, что отмена вышеупомянутого моратория является преждевременной", - подчеркнул он. "Уверен, что вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации и внешнеполитических позиций нашего государства имеют безусловный приоритет над любыми возможными положительными эффектами для туриндустрии, в особенности в условиях проведения специальной военной операции", - заключил Климов.
https://ria.ru/20231120/britaniya-1910484055.html
https://ria.ru/20230918/evrosoyuz-1897033048.html
https://ria.ru/20240418/mid-1940702854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880249_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d0be9d8765333b2c839902ac4e88ff1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

МИД: Москва не поддерживает одностороннюю либерализацию порядка въезда в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 21 июн - РИА Новости. МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«
"Предложения по односторонней либерализации порядка въезда в Российскую Федерацию, в том числе установления безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных, пусть и дружественных на данный момент государств или определенных категорий иностранных граждан не поддерживается МИД России по целому ряду причин", - заявил он.
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
В МИД пообещали зеркальный ответ на враждебные шаги Лондона в визовой сфере
20 ноября 2023, 07:10
"В частности, такие инициативы идут вразрез с основополагающим в сфере международных отношений принципом взаимности, которого, по нашему мнению, необходимо и дальше последовательно придерживаться в подобных вопросах. Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан", - пояснил он.
Высокопоставленный дипломат добавил, что "единожды созданный прецедент лишит иностранное государство мотивации к заключению соглашения о взаимной отмене виз и исключит в дальнейшем эту возможность, на которую мы вправе рассчитывать".
"Кроме того, одностороннее установление безвизового режима для граждан даже немногих иностранных государств является серьезным решением, имеющим при этом необратимые последствия", - добавил он. Климов пояснил, что "такие шаги, как правило, практикуют страны так называемого "пляжного" туризма, а также страны, не играющие заметной роли на международной арене". "В случае с Россией подобное решение нанесет значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств", - заметил директор консульского департамента.
Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо другие ограничения на одностороннее предоставление визовых преференций иностранным гражданам, Климов пояснил, что, "конечно, не стоит забывать о том, что практическая реализация данных инициатив также не представляется возможной в силу действующего моратория на одностороннее предоставление иностранным гражданам безвизового въезда в Российскую Федерацию или визовых льгот, введенного решением Совета безопасности Российской Федерации, - утверждено президентом России Владимиром Путиным 12 июня 2016 года".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МИД призвал россиян проявлять осторожность в недружественных странах
18 сентября 2023, 17:05
"В условиях современных тенденций развития геополитической обстановки в ближайшей и среднесрочной перспективах МИД России поддерживает позицию МВД и ФСБ России о том, что отмена вышеупомянутого моратория является преждевременной", - подчеркнул он.
"Уверен, что вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации и внешнеполитических позиций нашего государства имеют безусловный приоритет над любыми возможными положительными эффектами для туриндустрии, в особенности в условиях проведения специальной военной операции", - заключил Климов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Граждане КНР чаще других получают электронные визы в Россию, заявили в МИД
18 апреля, 05:49
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала