https://ria.ru/20240621/mezentsev-1954558706.html

Мезенцев резко отреагировал на попадание на "Миротворец"

Мезенцев резко отреагировал на попадание на "Миротворец" - РИА Новости, 21.06.2024

Мезенцев резко отреагировал на попадание на "Миротворец"

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев назвал низостью и подлостью включение его в список украинского сайта "Миротворец",... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:24

2024-06-21T16:24

2024-06-21T16:56

дмитрий мезенцев

в мире

россия

украина

сайт "миротворец"

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БРЕСТ, 21 июн - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев назвал низостью и подлостью включение его в список украинского сайта "Миротворец", заявив, что лучше бы они помогали детям Донбасса."Меня включили в информацию сайта "Миротворец" за то, что мы помогали детям Донбасса побывать на белорусской земле, пройти курс реабилитации, лечения, что мы поддержали этих ребят, которые жили в условиях тяжелейших испытаний на протяжении многих лет", - сказал он журналистам.По словам Мезенцева, " у меня другой вопрос - почему те, кто ведет этот сайт "Миротворец", сами не помогли детям Донбасса чувствовать себя комфортнее, надежнее, успешней и здоровее?"."Почему сегодня сопереживание чужому горю и беде является основанием для того, чтобы стать, как написано на сайте "Миротворец", человеком, которого должны преследовать?", - сказал госсекретарь Союзно государства. Он отметил, что "если вы внимательно посмотрите, там стоит дата рождения и следующей за этой строкой стоит дата ликвидации"."До какой степени низости и подлости нужно дойти, чтобы угрожать людям, кто помогает молодым ребятишкам, которые испытали то, что не должны были испытывать в своем возрасте, жить комфортнее и успешнее? За что? Пусть ответят те, кто принял это решение ", - сказал Мезенцев.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий мезенцев, в мире, россия, украина, сайт "миротворец"