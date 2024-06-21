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В МЭР назвали число туристов из БРИКС, въезжающих по электронным визам - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
14:48 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/mer-1954528781.html
В МЭР назвали число туристов из БРИКС, въезжающих по электронным визам
В МЭР назвали число туристов из БРИКС, въезжающих по электронным визам - РИА Новости, 21.06.2024
В МЭР назвали число туристов из БРИКС, въезжающих по электронным визам
Более 60% иностранных граждан въехало в Россию из стран БРИКС по электронным визам с момента запуска таких виз в августе 2023 года, сообщил министр... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:48
2024-06-21T14:48
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60% иностранных граждан въехало в Россию из стран БРИКС по электронным визам с момента запуска таких виз в августе 2023 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "У нас в прошлом году запущены электронные визы, которые оформляются, - за 10 месяцев по ним приехало 300 тысяч человек в Россию, причем более 60% - именно из стран БРИКС", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. Также он отметил, что в рамках безвизовых групповых туристических обменов с Китаем и Ираном менее чем за год совершено более 450 тысяч взаимных туристических поездок. "Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями", - указал министр. Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года.
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новости - туризм, россия, москва, китай, максим решетников, брикс
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Китай, Максим Решетников, БРИКС
В МЭР назвали число туристов из БРИКС, въезжающих по электронным визам

МЭР: более 60% въезжающих в Россию по электронным визам были из стран БРИКС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКруизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60% иностранных граждан въехало в Россию из стран БРИКС по электронным визам с момента запуска таких виз в августе 2023 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«
"У нас в прошлом году запущены электронные визы, которые оформляются, - за 10 месяцев по ним приехало 300 тысяч человек в Россию, причем более 60% - именно из стран БРИКС", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве.
Также он отметил, что в рамках безвизовых групповых туристических обменов с Китаем и Ираном менее чем за год совершено более 450 тысяч взаимных туристических поездок.
"Мы также активно обсуждаем этот механизм с нашими индийскими друзьями", - указал министр.
Россия приступила к выдаче единых электронных виз гражданам 55 иностранных государств с 1 августа 2023 года.
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