Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае
Сотрудники посольства России в КНР возложили цветы к мемориалу советским воинам
© Фото : Минобороны РоссииСотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей возлагают цветы к мемориалу советским воинам в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй
© Фото : Минобороны России
Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей возлагают цветы к мемориалу советским воинам в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским воинам, погибшим в войне против японских милитаристов, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко.
В пятницу накануне Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны в Чэндэ состоялась церемония возложения цветов к памятнику советским воинам. В мероприятии приняли участие дипломаты российского посольства, аппарата военного атташе, сотрудники представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, агентства "Россотрудничество", а также делегация народного правительства города Чэндэ и российские соотечественники.
Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ. Всего за 25 суток боевых действий по освобождению Северо-востока Китая от японских агрессоров погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров.
Памятное мероприятие, посвященное Дню начала Великой Отечественной войны, прошло также в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине. Его участники, среди которых были граждане РФ и КНР, почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне акцией "Свеча памяти". В рамках памятного мероприятия в РКЦ открылась фотовыставка "Освобождение Европы" и состоялся показ художественного фильма "Белый тигр" с субтитрами на китайском языке.
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