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Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае - РИА Новости, 21.06.2024
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18:20 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/memorial-1954598239.html
Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае
Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае - РИА Новости, 21.06.2024
Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае
Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:20
2024-06-21T18:20
в мире
китай
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хэбэй
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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским воинам, погибшим в войне против японских милитаристов, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко. В пятницу накануне Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны в Чэндэ состоялась церемония возложения цветов к памятнику советским воинам. В мероприятии приняли участие дипломаты российского посольства, аппарата военного атташе, сотрудники представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, агентства "Россотрудничество", а также делегация народного правительства города Чэндэ и российские соотечественники. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания. Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ. Всего за 25 суток боевых действий по освобождению Северо-востока Китая от японских агрессоров погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров. Памятное мероприятие, посвященное Дню начала Великой Отечественной войны, прошло также в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине. Его участники, среди которых были граждане РФ и КНР, почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне акцией "Свеча памяти". В рамках памятного мероприятия в РКЦ открылась фотовыставка "Освобождение Европы" и состоялся показ художественного фильма "Белый тигр" с субтитрами на китайском языке.
https://ria.ru/20240621/putin-1954535608.html
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в мире, китай, россия, хэбэй, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Китай, Россия, Хэбэй, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае

Сотрудники посольства России в КНР возложили цветы к мемориалу советским воинам

© Фото : Минобороны РоссииСотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей возлагают цветы к мемориалу советским воинам в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй
Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей возлагают цветы к мемориалу советским воинам в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Минобороны России
Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей возлагают цветы к мемориалу советским воинам в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским воинам, погибшим в войне против японских милитаристов, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко.
В пятницу накануне Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны в Чэндэ состоялась церемония возложения цветов к памятнику советским воинам. В мероприятии приняли участие дипломаты российского посольства, аппарата военного атташе, сотрудники представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, агентства "Россотрудничество", а также делегация народного правительства города Чэндэ и российские соотечественники.
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 15:06
Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.
Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ. Всего за 25 суток боевых действий по освобождению Северо-востока Китая от японских агрессоров погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров.
Памятное мероприятие, посвященное Дню начала Великой Отечественной войны, прошло также в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине. Его участники, среди которых были граждане РФ и КНР, почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне акцией "Свеча памяти". В рамках памятного мероприятия в РКЦ открылась фотовыставка "Освобождение Европы" и состоялся показ художественного фильма "Белый тигр" с субтитрами на китайском языке.
Виды Пекина - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Китае нашли два советских воинских захоронения
24 марта, 11:23
 
В миреКитайРоссияХэбэйФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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