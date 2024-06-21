https://ria.ru/20240621/memorial-1954598239.html

Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае

Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае - РИА Новости, 21.06.2024

Российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам в Китае

Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:20

2024-06-21T18:20

2024-06-21T18:20

в мире

китай

россия

хэбэй

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в КНР, а также представители местных властей в пятницу в городе Чэндэ китайской провинции Хэбэй возложили цветы к мемориалу советским воинам, погибшим в войне против японских милитаристов, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР Андрей Кисенко. В пятницу накануне Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны в Чэндэ состоялась церемония возложения цветов к памятнику советским воинам. В мероприятии приняли участие дипломаты российского посольства, аппарата военного атташе, сотрудники представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, агентства "Россотрудничество", а также делегация народного правительства города Чэндэ и российские соотечественники. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания. Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ. Всего за 25 суток боевых действий по освобождению Северо-востока Китая от японских агрессоров погибло более 12 тысяч советских солдат и офицеров. Памятное мероприятие, посвященное Дню начала Великой Отечественной войны, прошло также в Российском культурном центре (РКЦ) в Пекине. Его участники, среди которых были граждане РФ и КНР, почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне акцией "Свеча памяти". В рамках памятного мероприятия в РКЦ открылась фотовыставка "Освобождение Европы" и состоялся показ художественного фильма "Белый тигр" с субтитрами на китайском языке.

https://ria.ru/20240621/putin-1954535608.html

https://ria.ru/20240324/kitay-1935443516.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, россия, хэбэй, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)