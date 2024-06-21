https://ria.ru/20240621/medvedev-1954469126.html

Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти

Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти - РИА Новости, 21.06.2024

Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти

Владимир Зеленский жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа, а также вступил в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:46

2024-06-21T11:46

2024-06-21T12:03

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дмитрий медведев

политика

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андрей ермак

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа, а также вступил в преступный сговор с главой своего офиса Андреем Ермаком с целью узурпации власти, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".В публикации Медведев, ссылаясь на Конституцию Украины, написал, что документ предусматривает единственный возможный случай, когда президент Украины может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение."Однако главарю преступного сообщества Зеленскому основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов. Он изредка стал делать это с 2020 года, а систематически – с февраля 2022-го, когда Россия начала борьбу с бандеровским режимом. Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа", - написал Медведев.Он добавил, что Зеленский вступил в "преступный сговор с Ермаком"."Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240621/perevorot-1954415664.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html

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россия, дмитрий медведев, политика, в мире, украина, верховная рада украины, андрей ермак, владимир зеленский