Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти
Медведев: Зеленский вступил в сговор с Ермаком ради узурпации власти
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа, а также вступил в преступный сговор с главой своего офиса Андреем Ермаком с целью узурпации власти, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
В публикации Медведев, ссылаясь на Конституцию Украины, написал, что документ предусматривает единственный возможный случай, когда президент Украины может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение.
«
"Однако главарю преступного сообщества Зеленскому основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов. Он изредка стал делать это с 2020 года, а систематически – с февраля 2022-го, когда Россия начала борьбу с бандеровским режимом. Тем самым нелегитимный ныне глава умирающего государства жирно перечеркнул конституционный статус Верховной рады как единственного представительного и законодательного органа", - написал Медведев.
Он добавил, что Зеленский вступил в "преступный сговор с Ермаком".
"Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", - подчеркнул Медведев.