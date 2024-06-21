https://ria.ru/20240621/medvedev-1954433419.html

Медведев назвал США оборзевшими

Медведев назвал США оборзевшими - РИА Новости, 21.06.2024

Медведев назвал США оборзевшими

Власти США считают всех за полных придурков, предлагая России диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно поставляя оружие Украине,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:18

2024-06-21T09:18

2024-06-21T11:16

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти США считают всех за полных придурков, предлагая России диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно поставляя оружие Украине, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Мы (США. — Прим. ред.), мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" — говорится в публикации.Чтобы продемонстрировать абсурдность такой ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и "Катюш"."Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — задался вопросом политик.Обсуждение стратегических вопросов с США возможно только после отказа Вашингтона от поставок оружия Киеву и блокирования вступления Украины в НАТО, продолжил зампред Совбеза.Он подчеркнул, что в противном случае в США должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза, как в 50-60-е годы минувшего столетия, со строительством бункеров для защиты от бомб и ракет."Пусть дрожат и трясутся, гниды!" — написал Медведев.Накануне РИА Новости в Совете национальной безопасности США сообщили, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Такое заявление прозвучало на фоне слов Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину России.

https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, в мире