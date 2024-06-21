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Медведев назвал США оборзевшими - РИА Новости, 21.06.2024
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09:18 21.06.2024 (обновлено: 11:16 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/medvedev-1954433419.html
Медведев назвал США оборзевшими
Медведев назвал США оборзевшими - РИА Новости, 21.06.2024
Медведев назвал США оборзевшими
Власти США считают всех за полных придурков, предлагая России диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно поставляя оружие Украине,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:18
2024-06-21T11:16
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти США считают всех за полных придурков, предлагая России диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно поставляя оружие Украине, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Мы (США. — Прим. ред.), мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" — говорится в публикации.Чтобы продемонстрировать абсурдность такой ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и "Катюш"."Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — задался вопросом политик.Обсуждение стратегических вопросов с США возможно только после отказа Вашингтона от поставок оружия Киеву и блокирования вступления Украины в НАТО, продолжил зампред Совбеза.Он подчеркнул, что в противном случае в США должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза, как в 50-60-е годы минувшего столетия, со строительством бункеров для защиты от бомб и ракет."Пусть дрожат и трясутся, гниды!" — написал Медведев.Накануне РИА Новости в Совете национальной безопасности США сообщили, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Такое заявление прозвучало на фоне слов Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину России.
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
Медведев назвал США оборзевшими

Медведев назвал бредом сумасшедшего предложение США обсуждать новый ДСНВ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти США считают всех за полных придурков, предлагая России диалог по стратегическим наступательным вооружениям и одновременно поставляя оружие Украине, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Мы (США. — Прим. ред.), мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие циничные твари!" — говорится в публикации.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США готовы обсуждать с Россией ДСНВ, заявил Белый дом
7 июня, 22:50
Чтобы продемонстрировать абсурдность такой ситуации, Медведев предложил представить, что нацистская Германия в годы Второй мировой войны предложила СССР сократить производство танков, самолетов и "Катюш".
"Абсурд, безумие, бред сумасшедшего?" — задался вопросом политик.
Обсуждение стратегических вопросов с США возможно только после отказа Вашингтона от поставок оружия Киеву и блокирования вступления Украины в НАТО, продолжил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что в противном случае в США должна будет возникнуть атмосфера тотального психоза, как в 50-60-е годы минувшего столетия, со строительством бункеров для защиты от бомб и ракет.
"Пусть дрожат и трясутся, гниды!" — написал Медведев.
Накануне РИА Новости в Совете национальной безопасности США сообщили, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту. Такое заявление прозвучало на фоне слов Владимира Путина о возможности внесения изменений в ядерную доктрину России.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
США считают, что сделка с Россией на смену ДСНВ будет зависеть от Китая
7 июня, 19:48
 
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