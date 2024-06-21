https://ria.ru/20240621/mchs-1954497043.html

В Пермском крае мужчина сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин

В Пермском крае мужчина сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин - РИА Новости, 21.06.2024

В Пермском крае мужчина сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин

Пермяк нечаянно сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин из чужой машины, суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

2024-06-21T13:11

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ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Пермяк нечаянно сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин из чужой машины, суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, житель пермской Добрянки ночью попытался слить бензин из чужого автомобиля. Было темно, и мужчина зажег зажигалку, чтобы подсветить участок машины возле открытого бензобака. Пары горючих материалов моментально вспыхнули. Загорелась не только машина, возле которой стоял фигурант, но и три соседних. В результате огонь полностью уничтожил четыре автомобиля. На фото с места ЧП видно, что на парковке остались только обугленные части кузовов и рам. Эксперты установили, что владельцам транспортных средств причинен крупный материальный ущерб. На 21-летнего местного жителя завели уголовное дело за уничтожение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). "Житель Пермского края признан (судом – ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса РФ. Назначено наказание в виде обязательных работ сроком на триста часов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/omsk-1954260778.html

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происшествия, авто, россия, пермский край