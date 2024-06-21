В Пермском крае мужчина сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин
ГУМЧС Перми: мужчина сжег дотла 4 автомобиля, пытаясь слить чужой бензин
© Фото : МЧС России/TelegramМесто происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
ПЕРМЬ, 21 июн - РИА Новости. Пермяк нечаянно сжег дотла четыре автомобиля, пытаясь слить бензин из чужой машины, суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба краевого ГУМЧС в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, житель пермской Добрянки ночью попытался слить бензин из чужого автомобиля. Было темно, и мужчина зажег зажигалку, чтобы подсветить участок машины возле открытого бензобака. Пары горючих материалов моментально вспыхнули. Загорелась не только машина, возле которой стоял фигурант, но и три соседних. В результате огонь полностью уничтожил четыре автомобиля.
© Фото : МЧС России/Telegram
Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
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© Фото : МЧС России/Telegram
Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
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Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
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Место происшествия, где пермяк сжег дотла автомобили при попытке слить бензин из чужой машины
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На фото с места ЧП видно, что на парковке остались только обугленные части кузовов и рам. Эксперты установили, что владельцам транспортных средств причинен крупный материальный ущерб. На 21-летнего местного жителя завели уголовное дело за уничтожение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
"Житель Пермского края признан (судом – ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 168 Уголовного кодекса РФ. Назначено наказание в виде обязательных работ сроком на триста часов", - говорится в сообщении.