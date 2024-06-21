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В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках - РИА Новости, 21.06.2024
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10:47 21.06.2024 (обновлено: 10:52 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/mchs-1954450148.html
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках - РИА Новости, 21.06.2024
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках
Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:47
2024-06-21T10:52
происшествия
хабаровский край
вяземский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шереметьево (аэропорт)
экология в россии
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ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. "Гидрологическая обстановка на реках в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо находится на круглосуточном контроле специалистов МЧС России. Из-за прошедших осадков в результате сформировавшихся дождевых паводков на участке реки Уссури от села Лончаково до села Новосоветское в период 22-27 июня прогнозируется повышение уровней воды в реке Уссури с достижением отметок неблагоприятного явления", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что из-за этого возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Как отмечается, в пятницу у села Лончаково уровень воды составил 3,31 метра, прибавив за сутки 12 сантиметров (неблагоприятная отметка – 3,5 метра). У села Шереметьево – 7,72 метра (плюс 9 сантиметров за сутки), здесь отметка неблагоприятного явления – 8,1 метра. У села Венюково – уровень воды 3,42 метра (плюс 12 сантиметров за сутки), неблагоприятная отметка - 4 метра.
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происшествия, хабаровский край, вяземский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт), экология в россии
Происшествия, Хабаровский край, Вяземский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шереметьево (аэропорт), Экология в России
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках

МЧС: в Хабаровском крае в течение недели ожидают повышение уровней воды в реках

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПодъем воды в реке Уссури в Хабаровском крае
Подъем воды в реке Уссури в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Подъем воды в реке Уссури в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС.
«
"Гидрологическая обстановка на реках в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо находится на круглосуточном контроле специалистов МЧС России. Из-за прошедших осадков в результате сформировавшихся дождевых паводков на участке реки Уссури от села Лончаково до села Новосоветское в период 22-27 июня прогнозируется повышение уровней воды в реке Уссури с достижением отметок неблагоприятного явления", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что из-за этого возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет.
Как отмечается, в пятницу у села Лончаково уровень воды составил 3,31 метра, прибавив за сутки 12 сантиметров (неблагоприятная отметка – 3,5 метра). У села Шереметьево – 7,72 метра (плюс 9 сантиметров за сутки), здесь отметка неблагоприятного явления – 8,1 метра. У села Венюково – уровень воды 3,42 метра (плюс 12 сантиметров за сутки), неблагоприятная отметка - 4 метра.
Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
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ПроисшествияХабаровский крайВяземский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шереметьево (аэропорт)Экология в России
 
 
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