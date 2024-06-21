https://ria.ru/20240621/mchs-1954450148.html
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках - РИА Новости, 21.06.2024
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках
Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:47
2024-06-21T10:47
2024-06-21T10:52
происшествия
хабаровский край
вяземский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шереметьево (аэропорт)
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954450589_0:338:2000:1463_1920x0_80_0_0_b965c76be97a793ea01fe2c0e2ea82c6.jpg
ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. "Гидрологическая обстановка на реках в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо находится на круглосуточном контроле специалистов МЧС России. Из-за прошедших осадков в результате сформировавшихся дождевых паводков на участке реки Уссури от села Лончаково до села Новосоветское в период 22-27 июня прогнозируется повышение уровней воды в реке Уссури с достижением отметок неблагоприятного явления", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что из-за этого возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Как отмечается, в пятницу у села Лончаково уровень воды составил 3,31 метра, прибавив за сутки 12 сантиметров (неблагоприятная отметка – 3,5 метра). У села Шереметьево – 7,72 метра (плюс 9 сантиметров за сутки), здесь отметка неблагоприятного явления – 8,1 метра. У села Венюково – уровень воды 3,42 метра (плюс 12 сантиметров за сутки), неблагоприятная отметка - 4 метра.
https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html
хабаровский край
вяземский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954450589_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_007038e81f72f0cc5cd287f956f98452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, вяземский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт), экология в россии
Происшествия, Хабаровский край, Вяземский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шереметьево (аэропорт), Экология в России
В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках
МЧС: в Хабаровском крае в течение недели ожидают повышение уровней воды в реках