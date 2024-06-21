https://ria.ru/20240621/mchs-1954450148.html

В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках

В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках - РИА Новости, 21.06.2024

В Хабаровском крае прогнозируют повышение уровня воды в реках

Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:47

2024-06-21T10:47

2024-06-21T10:52

происшествия

хабаровский край

вяземский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шереметьево (аэропорт)

экология в россии

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ХАБАРОВСК, 21 июн - РИА Новости. Гидрологи в течение недели, начиная с предстоящей субботы, прогнозируют повышение уровней воды в реках Хабаровского края, сообщил краевой главк МЧС. "Гидрологическая обстановка на реках в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо находится на круглосуточном контроле специалистов МЧС России. Из-за прошедших осадков в результате сформировавшихся дождевых паводков на участке реки Уссури от села Лончаково до села Новосоветское в период 22-27 июня прогнозируется повышение уровней воды в реке Уссури с достижением отметок неблагоприятного явления", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что из-за этого возможно подтопление огородов, приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах и за их пределами. Угрозы жилым домам в настоящее время нет. Как отмечается, в пятницу у села Лончаково уровень воды составил 3,31 метра, прибавив за сутки 12 сантиметров (неблагоприятная отметка – 3,5 метра). У села Шереметьево – 7,72 метра (плюс 9 сантиметров за сутки), здесь отметка неблагоприятного явления – 8,1 метра. У села Венюково – уровень воды 3,42 метра (плюс 12 сантиметров за сутки), неблагоприятная отметка - 4 метра.

https://ria.ru/20240501/tobol-1943283009.html

хабаровский край

вяземский район

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происшествия, хабаровский край, вяземский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт), экология в россии