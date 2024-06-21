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СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка - РИА Новости, 21.06.2024
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22:51 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/mask-1954640501.html
СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка
СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка
Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис в 2024 году родила их третьего общего ребенка, передает... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:51
2024-06-21T22:51
в мире
илон маск
граймс (клэр буше)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис в 2024 году родила их третьего общего ребенка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "(Маск - ред.) стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет - трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике. По словам людей знакомых с этим вопросом, ребенок родился ранее в этом году", - передает агентство в пятницу. О поле ребенка не сообщается. С мая 2018 года миллиардер Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на материалы из на тот момент не опубликованной биографии Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус. Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Кроме того, в 2022 году сам предприниматель рассказывал, что его первенец скончался у него на руках. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах. В 2022 году издание Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы сообщило, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.
https://ria.ru/20240420/rozhdaemost-1941258544.html
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в мире, илон маск, граймс (клэр буше)
В мире, Илон Маск, Граймс (Клэр Буше)
СМИ: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка

Блумберг: топ-менеджер Neuralink родила Маску их третьего общего ребенка

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Топ-менеджер корпорации Neuralink, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, Шивон Зилис в 2024 году родила их третьего общего ребенка, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"(Маск - ред.) стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет - трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике. По словам людей знакомых с этим вопросом, ребенок родился ранее в этом году", - передает агентство в пятницу.
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О поле ребенка не сообщается.
С мая 2018 года миллиардер Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl). Позднее портал Business Insider со ссылкой на материалы из на тот момент не опубликованной биографии Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.
Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Кроме того, в 2022 году сам предприниматель рассказывал, что его первенец скончался у него на руках. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах.
В 2022 году издание Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы сообщило, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы.
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