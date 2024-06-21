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В Подмосковье более 120 машин пострадали во время урагана

В Подмосковье более 120 машин пострадали во время урагана - РИА Новости, 21.06.2024

В Подмосковье более 120 машин пострадали во время урагана

Более 120 машин пострадали при падении деревьев во время прохождения урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:06

2024-06-21T10:06

2024-06-21T10:20

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 120 машин пострадали при падении деревьев во время прохождения урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 25 городских округах в результате падения деревьев повреждения получили 124 автомобиля", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что всего на территории региона зафиксировано падение 660 деревьев.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), происшествия