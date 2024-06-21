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Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку - РИА Новости, 21.06.2024
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22:28 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/makron-1954638750.html
Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку
Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку - РИА Новости, 21.06.2024
Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден уйти в отставку в случае политического кризиса в стране после внеочередных выборов в парламент, заявила Марин... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:28
2024-06-21T22:28
в мире
франция
эммануэль макрон
эдуар филипп
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден уйти в отставку в случае политического кризиса в стране после внеочередных выборов в парламент, заявила Марин Ле Пен, возглавлявшая фракцию правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании. "Когда наступает политическая блокада, политический кризис, есть три возможности: перестановки в правительстве, роспуск парламента или отставка президента. Перестановки в текущих обстоятельствах вряд ли принесут пользу. Роспуск парламента только что произошел, больше это делать нельзя в течение года, поэтому президенту останется только уйти в отставку, чтобы потенциально выйти из политического кризиса", — заявила Марин Ле Пен, общаясь с журналистами, ее речь транслировал телеканал BFMTV. Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования. Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов". На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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в мире, франция, эммануэль макрон, эдуар филипп, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Эдуар Филипп, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Ле Пен рассказала, когда Макрон может уйти в отставку

Ле Пен: Макрон будет вынужден уйти в отставку при политическом кризисе в стране

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден уйти в отставку в случае политического кризиса в стране после внеочередных выборов в парламент, заявила Марин Ле Пен, возглавлявшая фракцию правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании.
«
"Когда наступает политическая блокада, политический кризис, есть три возможности: перестановки в правительстве, роспуск парламента или отставка президента. Перестановки в текущих обстоятельствах вряд ли принесут пользу. Роспуск парламента только что произошел, больше это делать нельзя в течение года, поэтому президенту останется только уйти в отставку, чтобы потенциально выйти из политического кризиса", — заявила Марин Ле Пен, общаясь с журналистами, ее речь транслировал телеканал BFMTV.
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Бывший премьер Франции Эдуар Филипп, лидер центристской партии "Горизонты", которая входит в президентскую коалицию в парламенте, заявил ранее, что, распустив парламент, Макрон "убил президентское большинство". По его мнению, Макрон, который после президентских выборов 2022 года не сумел получить абсолютного большинства на выборах, получит еще меньше мест после нового голосования.
Сам Макрон при этом неоднократно заявлял, что не покинет пост президента, "каким бы ни был результат выборов".
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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