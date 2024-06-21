В суд поступили более 50 жалоб на решение об изъятии имущества "Макфы"
В суд Челябинска поступили более 50 жалоб на изъятие имущества "Макфы"
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области
Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Более 50 жалоб, в том числе частных и апелляционных, поступили в Центральный районный суд Челябинска после решения удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщается в картотеке суда.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
"Жалоба №54… Апелляционная жалоба… Регистрация жалобы (представления) в суде… Дата – 20 июня 2024 года", - указывается в карточке дела. Ранее были зарегистрированы также частные и апелляционные жалобы.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
8 мая, 15:42