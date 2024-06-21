https://ria.ru/20240621/makfa-1954448697.html

В суд поступили более 50 жалоб на решение об изъятии имущества "Макфы"

В суд поступили более 50 жалоб на решение об изъятии имущества "Макфы" - РИА Новости, 21.06.2024

В суд поступили более 50 жалоб на решение об изъятии имущества "Макфы"

Более 50 жалоб, в том числе частных и апелляционных, поступили в Центральный районный суд Челябинска после решения удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:38

2024-06-21T10:38

2024-06-21T10:38

происшествия

михаил юревич

вадим белоусов

людмила айвар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936801949_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_d7e92de6b106601cbb5471b34db7fa6d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Более 50 жалоб, в том числе частных и апелляционных, поступили в Центральный районный суд Челябинска после решения удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщается в картотеке суда. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. "Жалоба №54… Апелляционная жалоба… Регистрация жалобы (представления) в суде… Дата – 20 июня 2024 года", - указывается в карточке дела. Ранее были зарегистрированы также частные и апелляционные жалобы. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html

https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил юревич, вадим белоусов, людмила айвар