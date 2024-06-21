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Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 21.06.2024
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15:57 21.06.2024 (обновлено: 16:36 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/lnr-1954552035.html
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в ЛНР
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в ЛНР - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в ЛНР
Многоэтажный дом пострадал в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:57
2024-06-21T16:36
луганская народная республика
первомайск
происшествия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Многоэтажный дом пострадал в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в Telegram-канале."Сегодня Первомайск вновь подвергся атаке со стороны украинских боевиков. В результате обстрела повреждения получил один из многоэтажных жилых домов", - сообщил Колягин.По его словам, на месте работают представители МЧС и аварийных служб. Информация о пострадавших уточнятся.
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луганская народная республика
первомайск
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луганская народная республика, первомайск, происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганская Народная Республика, Первомайск, Происшествия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинские войска атаковали многоквартирный жилой дом в ЛНР

В Первомайске при обстреле ВСУ пострадал многоэтажный дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Многоэтажный дом пострадал в результате обстрела ВСУ в Первомайске Луганской Народной Республики, сообщил глава местной администрации Сергей Колягин в Telegram-канале.
«
"Сегодня Первомайск вновь подвергся атаке со стороны украинских боевиков. В результате обстрела повреждения получил один из многоэтажных жилых домов", - сообщил Колягин.
По его словам, на месте работают представители МЧС и аварийных служб. Информация о пострадавших уточнятся.
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Луганская Народная РеспубликаПервомайскПроисшествияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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