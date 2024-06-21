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Встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция - РИА Новости, 21.06.2024
Встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Президент России проводит встречу с выпускниками военных вузов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:18
2024-06-21T15:18
2024-06-21T15:18
владимир путин
россия
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Президент России проводит встречу с выпускниками военных вузов.
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РИА Новости
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4.7
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Встреча Владимира Путина с выпускниками военных вузов. Трансляция
Президент России проводит встречу с выпускниками военных вузов.
2024-06-21T15:18
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PT17M36S
Президент России проводит встречу с выпускниками военных вузов.