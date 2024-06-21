https://ria.ru/20240621/livan-1954607065.html

Мир не может позволить, чтобы Ливан стал новой Газой, заявил Гутерреш

Мир не может позволить, чтобы Ливан стал новой Газой, заявил Гутерреш - РИА Новости, 21.06.2024

Мир не может позволить, чтобы Ливан стал новой Газой, заявил Гутерреш

Мир не может позволить, чтобы Ливан стал новой Газой, военного решения конфликта нет - только деэскалация путем соблюдения необходимой резолюции Совбеза ООН,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

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ООН, 21 июн - РИА Новости. Мир не может позволить, чтобы Ливан стал новой Газой, военного решения конфликта нет - только деэскалация путем соблюдения необходимой резолюции Совбеза ООН, заявил генсекретарь всемирной организации Антониу Гутерреш. "Будем откровенны: народы региона и народы всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал еще одной Газой", - сказал Гутерреш журналистам. Он отметил, что стороны конфликта должны "в срочном порядке" подтвердить приверженность соблюдению резолюции 1701 СБ ООН, прекратить боевые действия. "Мир должен громко и ясно сказать: немедленная деэскалация не только возможна – она необходима. Военного решения не существует", - подчеркнул генсек. Миротворцы ООН также работают над деэскалацией напряженности, завершил Гутерреш. Резолюция 1701 Совбеза ООН была принята в 2006 году после Второй Ливанской войны между Израилем и движением "Хезболлах". Она предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением ливанского шиитского движения "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240616/izrail-1953190238.html

https://ria.ru/20240619/gaza-1954119534.html

https://ria.ru/20240614/palestina-1953005149.html

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в мире, ливан, израиль, антониу гутерреш, исраэль кац, хасан насрулла, оон, хезболла