https://ria.ru/20240621/lgoty-1954459029.html
Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить
Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить - РИА Новости, 21.06.2024
Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить
Корпоративные льготы для работников помогают по большинству сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц - так ответили 67% работников организаций, в которых есть... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:21
2024-06-21T11:21
2024-06-21T11:21
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922799831_0:172:3332:2047_1920x0_80_0_0_d9ca0c033fadc44166c874a07297a600.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпоративные льготы для работников помогают по большинству сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц - так ответили 67% работников организаций, в которых есть бенефиты, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Шестьдесят семь процентов респондентов поделились, что бенефиты помогают им экономить до пяти тысяч рублей в месяц. 20% опрошенных таким образом сохраняет на от пяти до десяти тысяч рублей. 10% обычно экономят от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, а 4% - более 20 тысяч", - говорится в данных. Корпоративные льготы в виде медицинской страховки, бесплатного питания, абонементов в спортзал, корпоративного транспорта и так далее действуют в компаниях 22% опрошенных. Чаще всего в сферах производства и агропрома (31%), банковской и финансовой отрасли (31%), а также в строительстве (31%). В 14% случаев система льгот действует для части сотрудников. Обычно такое происходит в сфере торговли (23%). В компаниях 64% респондентов нет никаких бенефитов для сотрудников. По данным сервиса, важным критерием выбора работодателя является ДМС — за этот вариант проголосовало 60% респондентов. Вторым по важности фактором (52%) является компенсация затрат на транспорт. Далее идут оплата обучения (38%), компенсация затрат на еду (34%) и связь (33%). "Опыт российских организаций последних лет показал, что предоставление сотрудникам дополнительных социальных льгот повышает результативность их работы и лояльность, усиливает мотивацию, снижает текучесть кадров. В итоге это способствует повышению конкурентоспособности компании на рынке труда", - отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.
https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922799831_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_d31c7ddd14adc1ba8255c491ed45375b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить
Опрос: корпоративные льготы помогают сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпоративные льготы для работников помогают по большинству сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц - так ответили 67% работников организаций, в которых есть бенефиты, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости.
«
"Шестьдесят семь процентов респондентов поделились, что бенефиты помогают им экономить до пяти тысяч рублей в месяц. 20% опрошенных таким образом сохраняет на от пяти до десяти тысяч рублей. 10% обычно экономят от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, а 4% - более 20 тысяч", - говорится в данных.
Корпоративные льготы в виде медицинской страховки, бесплатного питания, абонементов в спортзал, корпоративного транспорта и так далее действуют в компаниях 22% опрошенных. Чаще всего в сферах производства и агропрома (31%), банковской и финансовой отрасли (31%), а также в строительстве (31%). В 14% случаев система льгот действует для части сотрудников. Обычно такое происходит в сфере торговли (23%). В компаниях 64% респондентов нет никаких бенефитов для сотрудников.
По данным сервиса, важным критерием выбора работодателя является ДМС — за этот вариант проголосовало 60% респондентов. Вторым по важности фактором (52%) является компенсация затрат на транспорт. Далее идут оплата обучения (38%), компенсация затрат на еду (34%) и связь (33%).
"Опыт российских организаций последних лет показал, что предоставление сотрудникам дополнительных социальных льгот повышает результативность их работы и лояльность, усиливает мотивацию, снижает текучесть кадров. В итоге это способствует повышению конкурентоспособности компании на рынке труда", - отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.