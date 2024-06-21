https://ria.ru/20240621/lgoty-1954459029.html

Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить

Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить - РИА Новости, 21.06.2024

Опрос показал, как корпоративные льготы помогают работникам экономить

Корпоративные льготы для работников помогают по большинству сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц - так ответили 67% работников организаций, в которых есть... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:21

2024-06-21T11:21

2024-06-21T11:21

общество

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Корпоративные льготы для работников помогают по большинству сэкономить до пяти тысяч рублей в месяц - так ответили 67% работников организаций, в которых есть бенефиты, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Шестьдесят семь процентов респондентов поделились, что бенефиты помогают им экономить до пяти тысяч рублей в месяц. 20% опрошенных таким образом сохраняет на от пяти до десяти тысяч рублей. 10% обычно экономят от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, а 4% - более 20 тысяч", - говорится в данных. Корпоративные льготы в виде медицинской страховки, бесплатного питания, абонементов в спортзал, корпоративного транспорта и так далее действуют в компаниях 22% опрошенных. Чаще всего в сферах производства и агропрома (31%), банковской и финансовой отрасли (31%), а также в строительстве (31%). В 14% случаев система льгот действует для части сотрудников. Обычно такое происходит в сфере торговли (23%). В компаниях 64% респондентов нет никаких бенефитов для сотрудников. По данным сервиса, важным критерием выбора работодателя является ДМС — за этот вариант проголосовало 60% респондентов. Вторым по важности фактором (52%) является компенсация затрат на транспорт. Далее идут оплата обучения (38%), компенсация затрат на еду (34%) и связь (33%). "Опыт российских организаций последних лет показал, что предоставление сотрудникам дополнительных социальных льгот повышает результативность их работы и лояльность, усиливает мотивацию, снижает текучесть кадров. В итоге это способствует повышению конкурентоспособности компании на рынке труда", - отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса Юлия Санина.

https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html

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общество, россия