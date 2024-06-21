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Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии - РИА Новости, 22.06.2024
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-21T23:37
2024-06-21T23:37
2024-06-22T00:29
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американские беспилотники MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.Инцидент произошел 21 июня в полдень в провинции Хомс. Три БПЛА MQ-9 "Reaper на высоте в семь—восемь километров сблизились с Су-35, который выполнял плановый полет. Попов отметил, что российский летчик, "продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35
Война в Сирии, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Су-35
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
Три беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американские беспилотники MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
Инцидент произошел 21 июня в полдень в провинции Хомс. Три БПЛА MQ-9 "Reaper на высоте в семь—восемь километров сблизились с Су-35, который выполнял плановый полет.
Попов отметил, что российский летчик, "продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения".