Рейтинг@Mail.ru
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:37 21.06.2024 (обновлено: 00:29 22.06.2024)
https://ria.ru/20240621/letchik-1954644345.html
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии - РИА Новости, 22.06.2024
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии
опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-21T23:37
2024-06-22T00:29
война в сирии
в мире
космос - риа наука
россия
хомс (город)
юрий попов
воздушно-космические силы россии
су-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652922_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_552a86c39c3f8a2266380c2a81dabec9.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американские беспилотники MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.Инцидент произошел 21 июня в полдень в провинции Хомс. Три БПЛА MQ-9 "Reaper на высоте в семь—восемь километров сблизились с Су-35, который выполнял плановый полет. Попов отметил, что российский летчик, "продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения".
https://ria.ru/20240619/ataka-1953883653.html
россия
хомс (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652922_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_9046c5128fe84d35181157fb734c0dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35
Война в Сирии, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Су-35
Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии

Три беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американские беспилотники MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
Инцидент произошел 21 июня в полдень в провинции Хомс. Три БПЛА MQ-9 "Reaper на высоте в семь—восемь километров сблизились с Су-35, который выполнял плановый полет.
Попов отметил, что российский летчик, "продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения".
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
При атаке израильских БПЛА на Сирию погиб военный
19 июня, 10:26
 
Война в СирииВ миреКосмос - РИА НаукаРоссияХомс (город)Юрий ПоповВоздушно-космические силы РоссииСу-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала