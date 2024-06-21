https://ria.ru/20240621/letchik-1954644345.html

Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии

Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии - РИА Новости, 22.06.2024

Американские БПЛА Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии

опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-21T23:37

2024-06-21T23:37

2024-06-22T00:29

война в сирии

в мире

космос - риа наука

россия

хомс (город)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

су-35

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Американские беспилотники MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС в Сирии, профессионализм пилота позволил избежать столкновения, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.Инцидент произошел 21 июня в полдень в провинции Хомс. Три БПЛА MQ-9 "Reaper на высоте в семь—восемь километров сблизились с Су-35, который выполнял плановый полет. Попов отметил, что российский летчик, "продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения".

https://ria.ru/20240619/ataka-1953883653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, россия, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35