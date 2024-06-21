https://ria.ru/20240621/ldpr-1954520869.html

ЛДПР хочет ужесточить наказание за отсутствие забора на детских площадках

ЛДПР хочет ужесточить наказание за отсутствие забора на детских площадках - РИА Новости, 21.06.2024

ЛДПР хочет ужесточить наказание за отсутствие забора на детских площадках

ЛДПР предлагает ужесточить ответственность для должностных лиц за ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению безопасности на детских площадках, сообщил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:22

2024-06-21T14:22

2024-06-21T16:51

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЛДПР предлагает ужесточить ответственность для должностных лиц за ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению безопасности на детских площадках, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. "ЛДПР выступит с инициативой ужесточения ответственности должностных лиц, признанных виновными в причинении вреда здоровью за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению безопасности на детских площадках. Например, если выяснится, что находящиеся в аварийном состоянии площадки оказались не огорожены, или были обнаружены открытые люки на действующих площадках", – сказал Слуцкий на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему обеспечения безопасности детей в летней период. Слуцкий подчеркнул, что то же самое касается и детских аттракционов. Плановые проверки не проводятся с 2022 года, когда правительство ввело мораторий на инспекции до 2030 года. "По-прежнему проверяют предприятия с чрезвычайно высоким и высоким риском, производства и гидротехнические сооружения II класса опасности. Аттракционы к таким объектам не относятся. Считаем в данном случае ограничения на проверки избыточными. С соответствующими предложениями обращусь в правительство в ближайшее время", – отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20240603/zakonoproekt-1950090444.html

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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр