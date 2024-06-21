Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность
Лавров: Украина осталась бы в границах 1991 года, если бы не срыв соглашения
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность", - сказал Лавров журналистам.
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Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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