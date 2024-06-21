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Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность - РИА Новости, 21.06.2024
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11:53 21.06.2024 (обновлено: 13:16 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/lavrov-1954470171.html
Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность
Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность - РИА Новости, 21.06.2024
Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность
Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:53
2024-06-21T13:16
украина
франция
польша
виктор янукович
сергей лавров
сергей пашинский
мид германии
евросоюз
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность", - сказал Лавров журналистам. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента. Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html
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украина, франция, польша, виктор янукович, сергей лавров, сергей пашинский, мид германии, евросоюз, верховная рада украины
Украина, Франция, Польша, Виктор Янукович, Сергей Лавров, Сергей Пашинский, МИД Германии, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Лавров рассказал, как Украина разрушила свою территориальную целостность

Лавров: Украина осталась бы в границах 1991 года, если бы не срыв соглашения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность", - сказал Лавров журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Зеленский ответил на мирное предложение Путина
14 июня, 17:01
 
УкраинаФранцияПольшаВиктор ЯнуковичСергей ЛавровСергей ПашинскийМИД ГерманииЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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